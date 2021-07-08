宇峻6月營收1.84億元 寫單月歷史新高

遊戲業者宇峻（3546）今（8）日公告6月合併營收達1.84億元，年增44.3%、月增48%，創下單月營收歷史新高紀錄。法人表示，宇峻上月2日在日本推出手遊《sin七大罪～魔王崇拜～》，表現良好，估計扣除雙平台通路費用後，仍貢獻宇峻營收超過5,000萬元，成為上月主要的成長動能。

宇峻上半年累計合併營收達8.32億元，年增1.7%，也是歷來營收表現最強的上半年。回顧宇峻上半年表現，元月先是推出單機遊戲《三國群英傳8》，讓2月單月營收達1.77億元，是僅次於上月的高點；4月中，手遊《三國群英傳M》在新加坡、馬來西亞、印尼及泰國等地同步推出，帶動來自東南亞市場的營收；6月則在日本推出手遊《sin七大罪～魔王崇拜～》，剛推出時曾達到雙平台下載榜第一名，6月平均營收排行約在85名上下，繳出佳績。

展望後市，宇峻開發的長青端遊《三國群英傳 Online》先是從6月17日起，營運方由原代理商遊戲新幹線，回歸宇峻直營；到了第3季，宇峻另一經營多年的端遊《天使之戀Online》也將回歸直營，該二款遊戲營運表現穩定，回歸後因不需給出分成金，將挹注宇峻獲利表現。

宇峻下半年一大營運亮點，是在台灣市場有火熱表現的手遊《三國群英傳M》，9月即將在日本上市，預期在IP吸引力加持下，能獲取不錯成績；其他手遊如《曉之軌跡M》也將陸續在星馬、韓國等地上市。法人指出，宇峻下半年在海外頻頻發行新作，海外市場將是接下來業績能否持續走高的關鍵因素。