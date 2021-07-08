不滿被說「壞女人」 東元董座邱純枝告黃育仁加重毀謗

東元父子經營權大戰持續延燒，會長黃茂雄6月中旬才找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要斥資18億元收購其子黃育仁主導的菱光科技過半股權；結果黃茂雄昨天又出手，隸屬其陣營的安富國際投資，要砸6億餘元收購菱光最大股東「東友科技」。菱光、東友的董事長都是黃育仁，業界形容，黃茂雄為了斷黃育仁後路不惜「斬草除根」、「買雙保險」，直搗大本營核心。

今天下午，黃育仁開記者會強調，一定會捍衛經營權。他並指出：「我想請問黃茂雄會長，你真的有必要為了一個人，要來消滅自己的親人嗎？到底你和她之間是什麼樣的關係？難道她就是已經失智的媽媽口中那個很壞很壞的女人嗎？」黃育仁也說，對於家族財產，他並沒有興趣，然而，阿嬤交給媽媽的財產，究竟有沒有被合理合法的使用，他認為一定需要好好檢視與確認。

而壞女人到底是誰？黃育仁一開始還支支吾吾，最後乾脆直接脫口而出：「我認為，壞女人就是（東元董事長）邱純枝！如果不是，請黃茂雄會長出來說明，為何袒護邱成這樣！」他說，「邱純枝想滅掉菱光、東友，公開收購案若成功，最大受益者是誰，我認為是邱純枝。」

對此，邱純枝也發聲明稿指出，黃育仁以惡毒和不實之語言毀謗東元電機董事長邱純枝，不但已嚴重侵害邱純枝名譽，更造成東元公司損害，會立刻對黃育仁追加誹謗告訴，「黃育仁先生為爭取公司董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人不齒！對黃某人因個人對董事長大位之覬覦，竟做出如此不理性且不合常理的言論，深感遺憾。」