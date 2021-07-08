新創轉型 共享WeMo Scooper推「WeMo 美食自取」

後疫情時代改變企業營運方式，新創也迅速轉型跨足新業務，共享機車業者WeMo Scooter 宣布「ＷeMo Life」全新型態營運模式即將上線，以車聯網大數據為核心，攜手餐飲美食界策略合作夥伴，7月中旬將推動「生活」應用相關服務 「WeMo 美食自取」，提供交通移動多元附加價值。在WeMo Scooter App，點選「 WeMo 自取」，可在美食地圖上選擇喜歡的店家，進行線上先點餐、騎車前往店家自取服務，打造一站式智慧創新模式。

WeMo Scooter 針對 1,200 位以上會員交通行為調查發現，疫情升級期間，超過94%用戶曾有必要性外出行為，除了上下班通勤以外，83%用戶曾因 「民生用品採買外出」，交通移動傾向「點對點移動」，希望可直達目的地並減少中間停留的機會；近6成用戶表示增加直接使用交通工具去購買或外帶自取的頻率。

WeMo Scooter指出，7月中推出「WeMo 美食自取」服務，未來也將針對各項移動數據與用戶生活型態，智慧推薦店家資訊，用戶以智慧出行作為美食嚮導媒介，也為店家帶來精準商機。

「 WeMo 美食自取」服務，第一階段結合智慧餐飲零售品牌快一點與CAFFÈCOIN職人咖啡通行，整合旗下各類型餐廳與咖啡店，先推出大台北地區與高雄地區餐飲美食。WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，這是全新 WeMo Life新型態的商業模式，期望透過 WeMo Scooter 共享交通深入大街小巷特性，提升消費點線面，用交通帶動人流，也希望更多餐飲平台或店家加入美食外帶計畫行列，活絡在地社區生活圈，目標是今年底前與數千家店家合作。