快訊

離婚官司結果出爐！江宏傑、福原愛共同發聲明「結束婚姻關係」

新創轉型 共享WeMo Scooper推「WeMo 美食自取」

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

疫情時代改變企業營運方式，新創也迅速轉型跨足新業務，共享機車業者WeMo Scooter 宣布「ＷeMo Life」全新型態營運模式即將上線，以車聯網大數據為核心，攜手餐飲美食界策略合作夥伴，7月中旬將推動「生活」應用相關服務 「WeMo 美食自取」，提供交通移動多元附加價值。在WeMo Scooter App，點選「 WeMo 自取」，可在美食地圖上選擇喜歡的店家，進行線上先點餐、騎車前往店家自取服務，打造一站式智慧創新模式。

WeMo Scooter 針對 1,200 位以上會員交通行為調查發現，疫情升級期間，超過94%用戶曾有必要性外出行為，除了上下班通勤以外，83%用戶曾因 「民生用品採買外出」，交通移動傾向「點對點移動」，希望可直達目的地並減少中間停留的機會；近6成用戶表示增加直接使用交通工具去購買或外帶自取的頻率。

WeMo Scooter指出，7月中推出「WeMo 美食自取」服務，未來也將針對各項移動數據與用戶生活型態，智慧推薦店家資訊，用戶以智慧出行作為美食嚮導媒介，也為店家帶來精準商機。

「 WeMo 美食自取」服務，第一階段結合智慧餐飲零售品牌快一點與CAFFÈCOIN職人咖啡通行，整合旗下各類型餐廳與咖啡店，先推出大台北地區與高雄地區餐飲美食。WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，這是全新 WeMo Life新型態的商業模式，期望透過 WeMo Scooter 共享交通深入大街小巷特性，提升消費點線面，用交通帶動人流，也希望更多餐飲平台或店家加入美食外帶計畫行列，活絡在地社區生活圈，目標是今年底前與數千家店家合作。

WeMo 餐飲 疫情

延伸閱讀

柯震東「月老」韓國首映 上線嘆30歲想轉型動作戲

屏東長治鄉美食繁華水煎包 香脆大顆水煎包 紮實外皮肉餡香嫩

台北／居家防疫美食靠外帶 福華蓬萊邨美味台菜 滿足大大小小的胃口

防疫外帶美食！「鬥牛士二鍋」超值澎派 湯頭餡料可自選搭配，加入會員現折200元

相關新聞

東元大戰遭父斷後路 黃育仁嘆：為這壞女人消滅親人？

東元父子經營權大戰持續延燒，會長黃茂雄6月中旬才找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要斥資18億元收購其子黃育仁主導的...

打完疫苗3成民眾一周後自我解禁 市調機構：WFH「這些產業」有商機

近期疫苗接種話題持續延燒，雖然國內COVID-19疫情有明顯趨緩的態勢，但若要回到疫情前的日子，恐怕尚須不少時日，且在全體疫苗覆蓋率未明顯提升之前，無論是否已經接種疫苗，民眾仍然擔心群聚問題。

麗緻餐旅集團領先全國餐旅 執行全集團快篩

麗緻餐旅集團今天（8日）宣布，領先餐旅同業，提前佈署為營運做準備，將於 7 月 8 日執行全集團同仁快篩，此舉創國內五星...

杜拜港口發生爆炸 貨櫃船舶周轉率更為吃緊

阿聯酋杜拜主要港口傑貝阿里港周三（7日）深夜發生大爆炸，是中東唯一深水、世界第11大貨櫃吞吐港。業者表示，目前還需要知道...

黃育仁：東元董座邱純枝想滅菱光 是媽口中的壞女人！

東元父子經營權大戰持續延燒，會長黃茂雄6月中旬才找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要斥資18億元收購其子黃育仁主導的...

微解封後追時尚 麗晶精品8月引進三個新品牌

防疫不忘關注潮流時尚！隨著夏季的到來，各大精品的全球新品陸續到位，麗晶精品將在7月14日至7月25日推出「繽紛夏季購物周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。