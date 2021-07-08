91APP啟動徵才 高階人才「無上限」
全台首家上櫃SaaS公司91APP*-KY，因應疫情爆發以來高速成長的業務需求，首次大舉公開招募，除了年薪上看兩百萬、待遇優於業界平均之外，91APP董事長何英圻喊出：「高階人才需求無上限！」
91APP自五月底掛牌以來受資本市場肯定，上市即登電商股后，短短一個月市值最高超過400億元。何英圻比喻91APP更像土生土長的「台灣黑熊」，先深耕台灣零售市場，繼而放眼國際，布局海外。
因應OMO浪潮帶動的龐大業務需求，91APP開出許多特殊職缺，包含產品經理、軟體架構師、後端工程師、跨境行銷專家、代運營專家、成長駭客、數位廣告優化師、數據分析顧問、客戶成功顧問等。此外，由於91APP正積極拓展日本與東南亞如馬來西亞、泰國等海外市場，對於國際徵才需求亦十分迫切，因此在固定職缺之外的高階人才更無設限。
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