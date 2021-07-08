黃育仁：父親拿阿嬤和母娘家錢來滅親 非常殘忍

東元集團（1504）會長黃茂雄跟長子、菱光（8249）董事長黃育仁的家變，今（8）日黃育仁在視訊會議記者會上爆料指出， 我父親拿著我阿嬤和我媽媽娘家的錢來滅親，是一件非常殘忍的事情。

黃育仁說，我的阿嬤和我的媽媽，這兩位我摯愛的長輩。一直以來，阿嬤和媽媽都期待東元能成為一間更好的公司，然而這些年來的狀況，卻讓她們感到很失望，為了完成阿嬤、媽媽心中的期待，讓東元重返創辦時的初心，我身上背負著強烈而沉重的使命感，在眾人殷切期盼下，我毅然決然走上改革之路，創始股東和阿嬤，也分別發表公開信，對我表達全力支持，這讓我有強烈責任感，一定要達成他們的期待。

黃育仁強調，然而事情演變到最近，有些發展出乎大家意料，我不說大家可能不知道，當年是我阿嬤，親手把公司股份交給了我的母親林和惠，如今母親失智沒有行為能力，而我的父親，竟然拿著我失智母親的公司，來公開收購菱光和東友，也就是我父親，拿著我阿嬤和我媽媽娘家的錢，來滅親！這實在是一件非常非常非常殘忍的事情！如果我的母親林和惠還清醒著，她會答應這麼做嗎？

過去母親還清醒的時候，常常會跟我們提到，有一個很壞很壞的女人，當時我們兄弟姐妹都不以為意，然而回顧這一路以來，我父親做了那麼多的事，其實說到底，都是為了同一個人。我想請問黃茂雄會長，你真的有必要為了一個人，要來消滅自己的親人嗎？ 到底你和她之間是什麼樣的關係？讓你為了她，非做到這樣的地步不可？能不能公開向大家說明清楚，為什麼你要這樣保護她？ 難道她就是媽媽口中那個很壞很壞的女人嗎？

黃育仁說，既然說到財產這個話題，也想在這邊跟大家特別聲明，對我來說，理念得以實踐，讓東元步上改革之路，才是心之所望。對於家族財產，我並沒有興趣。然而，阿嬤交給媽媽的財產，究竟有沒有被合理合法的使用，我認為一定需要好好檢視與確認。

他指出，很快的，7月23日這一天，東元股東會就要落幕了，我誠心希望，這一切全都會在這一天就此落幕，也希望東元在7月23日之後，可以步上改革這條路，恢復過去的榮耀。對於父親，無論他怎麼看待我這個兒子，他永遠是我最敬重的父親。