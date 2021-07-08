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緯創集團收購高雄晶傑達光電科技 進軍車用模組

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創（3231）今天（8日）公告表示，配合集團策略發展，子公司鼎創將投資日幣80億元（暫定）取得由台灣晶端顯示貿易股份有限公司持有之高雄晶傑達光電科技股份有限公司100%股權，惟實際金額將依投資查核完成且雙方簽訂股權轉讓協議後確認。本交易未來需依法登記、備案或取得相關主管機 關之核准，預計於今年第三季完成所有程序。

透過此次收購，緯創除了將進一步加深與Japan Display Inc.之合作關係外，更將其液晶顯示模組（LCM）事業擴展至車載及工控相關產品領域，正式進入一線客戶之模組供應鏈，並同時強化其全球製造佈局。

未來交易程序完成後，緯創將持續擴充高雄晶傑達光電科技有限公司的產能及產品線，對於既有員工也將依雙方約定繼續聘用。

緯創 光電

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