巨大股東會 通過現金股利8元

巨大公司董事長杜綉珍表示，全球對自行車與電動自行車需求強勁，巨大第1季營收與獲利都創下歷史單季新高紀錄，預期下半年需求明顯成長，下半年表現將更樂觀。

巨大公司今（8）日召開110年股東常會，會中順利通過2020年財報及配發現金股利8元，並進行董事改選。巨大集團去年合併營收為新台幣700.1億元，稅後淨利49.5億元，營收及獲利皆創歷史新高，每股稅後盈餘為新台幣13.19元。

展望2021下半年，董事長杜綉珍表示：「在全球各市場對於自行車及電動輔助自行車（e-bike）的強勁需求下，巨大集團今年第1季無論營收及獲利，均創下單季歷史新高。下半年歐美國家陸續解封，休閒運動車款需求明顯成長，巨大集團對下半年營運抱持正面樂觀的期待。

關於後疫情時代全球自行車市場展望，執行長劉湧昌表示，今年自行車市場延續2020年的熱潮，需求持續強勁。後疫情時代，騎乘自行車代步及運動健身將成為新常態。

展望未來，電動輔助自行車（e-bike）仍是市場主流也是巨大集團主要成長動能之一。今年第1季e-bike已達集團營收30%，巨大將持續推出更多創新產品，搭配Giant不同等級機電系統，全方位滿足消費者需求。另外，歐洲匈牙利廠已於去年7月順利投產，巨大將加強集團生產自動化技術，並彈性調整在亞洲及歐洲的生產基地，以短鏈供應，快速反應市場需求，提升產品價值及市占率，帶動集團持續成長。」

巨大集團今年第1季合併營收206.2億元，年成長54.8%；強勁的市場需求也提升產能利用率，帶動毛利率攀升至24.4%；稅後淨利較去年同期大幅成長170%，達到17.0億元，每股稅後盈餘新台幣4.54元。