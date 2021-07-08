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王品7月13日起開放內用 估可以增加3成以上營收

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

三級警戒微解封，指揮中心有條件開放餐飲內用，餐飲龍頭王品（2727）表示，7月13日起將開放內用，並在7月12日全台283門店消毒保護顧客。預計開放餐廳內用，可以增加30%以上的營收。

王品表示，自5月19日率先宣布「停止內用」，經過54天，終於在7月13日開放餐飲內用。王品集團全台283家門店，將於解封前一日，也就是7月12日，聘請專業的消毒公司，進行環境大消毒，希望提供顧客最安心用餐環境。

根據指揮中心今日公布的防疫指引，包含：落實梅花座、安裝隔板、用餐距離、實聯制、同仁健康監測等措施，王品集團都已提前準備就緒。

王品集團也開放7月13日起的餐廳訂位，公司表示，相信台灣一定能度過疫情考驗、恢復正常生活，餐飲內用解封就是好的開始。

王品集團 餐飲 疫情

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