環南市場「設局說」遭駁 柯文哲再批：有政府 只作秀

對於台北市長柯文哲對於2日「環南市場設局說」，指揮中心今（8）日駁斥表示柯一開始就知是記者會。柯文哲接續質疑表示，若只是要來記者會就走，沒開工作會議，難道這就是所謂的「有政府，只作秀」？

柯文哲昨聲稱，環南市場爆出41例確診，7月2日中央與地方開記者會是「設局」，中央流行疫情指揮中心今日說明表示，指揮官陳時中當日先致電副市長黃珊珊，黃將電話轉交給柯文哲，陳、柯直接通話，雙方對成立聯合前進指揮所達成共識，並在環南市場現場召開記者會。

對此，柯文哲於台北市防疫因應記者會回答表示，「有些事愈解釋，更讓人看破手腳」。他說明，為因應北農與環南市場疫情，北市府一天做7,000多例PCR，他記得當天凌晨1時許被叫醒，得知環南市場PCR中陽性已有41個，當時就一整夜都在做事。

柯文哲接著表示，天亮以後，中央致電說要開設聯合前進指揮所，他想說不管中央是關心或是想幹什麼，驗出41個PCR陽性，總是一件大事，所以他說「好，OK」。柯文著表示，如果中央今日要成立前進指揮所，大家總是要開工作會議，成員是誰、分工合作都要講清楚，總不會說中央今天出來，大家面對這件事情，只是要來開記者會。 柯文哲強調，沒有工作會議，開完記者會就走了，難道這就是所謂的「有政府，只作秀」，這是和全國老百姓講說，今天來環南市場只有一個目的，就是只要開記者會就跑掉了。

柯文哲直言，更何況台北市政府是執行單位，要做什麼，有什麼指令，他們總要先看到底可行不可行，有沒有辦法在時間內完成，大家總是要溝通。柯文哲表示，他現在也非常清楚，如今整體疫情已趨緩，當然在沒打疫苗狀態下，疫情很容易再復發，其實光看電視上那些名嘴在講也知道，疫情趨緩時，就是開始追究責任。

柯文哲強調，「我當然覺得是這樣啦」，政治大家都曉得，但是還是一樣要解決問題，難道要講說那天唯一目的是要開記者會，也沒開工作會議，也沒有要幹什麼，開完記者會就要跑掉，他最後感嘆反問「是這樣嗎？我不想再講太多了。」