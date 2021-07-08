黃茂雄包抄斷後路 黃育仁：為一個女人消滅自己親人？

東元父子經營權大戰持續延燒，會長黃茂雄6月中旬才找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要斥資18億元收購其子黃育仁主導的菱光科技過半股權；結果黃茂雄昨天又出手，隸屬其陣營的安富國際投資，要砸6億餘元收購菱光最大股東「東友科技」。菱光、東友的董事長都是黃育仁，業界形容，黃茂雄為了斷黃育仁後路不惜「斬草除根」、「買雙保險」，直搗大本營核心。

今天下午，黃育仁開記者會重砲抨擊一定會捍衛經營權。他並指出：「我想請問黃茂雄會長，你真的有必要為了一個人，要來消滅自己的親人嗎？到底你和她之間是什麼樣的關係？難道她就是已經失智的媽媽口中那個很壞很壞的女人嗎？」

黃育仁也說，對於家族財產，他並沒有興趣，然而，阿嬤交給媽媽的財產，究竟有沒有被合理合法的使用，他認為一定需要好好檢視與確認。

以下為黃育仁聲明全文：

大家都很關心，我和父親之間的關係，究竟現在怎麼樣了？雖然我和我父親，在工作上的理念有落差，不過我是珍惜父子關係的。其實，一直以來，我都非常尊敬我的父親，工作歸工作，只要回到家裡，他依然是我的父親。在這邊也要跟各位透露，當初我曾經拿著一批辭職信，去找我的父親，跟他下跪。當時有媒體報導，我去跟父親下跪不是道歉，而是宣戰? 其實我確實去跟父親下跪了，不過我去跟父親下跪，並非是跟他宣戰，而是以兒子的角色，跪下來告訴父親，爸爸，不好意思，因為工作上的理念不同，兒子我不能再跟你一起走這條路了，所以來跟您辭行，然而在我的心裡，你永遠是我最敬重的父親。在跟父親下跪辭行之前，我也很擔心會不會因此冒犯了父親，所以我天人交戰很久，十分的掙扎。但最後我還是下定決心，拿著辭職信走向父親，那關鍵的一個小時，也是我們父子之間近年來難得的長談。在此也再次聲明，我沒有放棄親情，我也會永遠敬重我的父親，黃茂雄會長。

過去母親還清醒的時候，常常會跟我們提到，有一個很壞很壞的女人，當時我們兄弟姐妹都不以為意，然而回顧這一路以來，我父親做了那麼多的事，其實說到底，都是為了同一個人。我想請問黃茂雄會長，你真的有必要為了一個人，要來消滅自己的親人嗎? 到底你和她之間是什麼樣的關係？讓你為了她，非做到這樣的地步不可？能不能公開向大家說明清楚，為什麼你要這樣保護她? 難道她就是媽媽口中那個很壞很壞的女人嗎？

既然說到財產這個話題，也想在這邊跟大家特別聲明，對我來說，理念得以實踐，讓東元步上改革之路，才是心之所望。對於家族財產，我並沒有興趣。然而，阿嬤交給媽媽的財產，究竟有沒有被合理合法的使用，我認為一定需要好好檢視與確認。

這段期間，我的弟弟和妹妹，他們兩位也都承受了相當大的壓力，相當的為難，在這邊我也必須跟他們說，對不起，妹妹、弟弟，哥哥很抱歉，讓您們感到為難了。

很快的，7月23號這一天，東元電機股東會就要落幕了，我誠心希望，這一切全都會在這一天就此落幕，也希望東元電機在7月23日之後，可以步上改革這條路，恢復過去的榮耀。對於父親，無論他怎麼看待我這個兒子，他永遠是我最敬重的父親。