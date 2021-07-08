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三級警戒再延長 遠東巨城行動宅配上線迎戰

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
Big City遠東巨城購物中心即日起新推出「行動宅配」功能，讓消費者不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府的全新購物體驗。業者／提供
Big City遠東巨城購物中心即日起新推出「行動宅配」功能，讓消費者不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府的全新購物體驗。業者／提供

三級警戒再延長至7月26日 ， Big City遠東巨城購物中心即日起新推出「行動宅配」功能，讓消費者不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府的全新購物體驗。

遠東巨城購物中心配合中央疫情指揮中心嚴格落實全民防疫，作為新竹人的灶咖，巨城APP餐飲外送及外帶功能，提供消費者居家防疫安心用餐服務，拉抬美食外送業績較3月疫情爆發前成長近6倍，美食外帶更創下平均每小時超過200張訂單的紀錄。

因應疫情發展，巨城即時調整方便消費者的各項服務及多元購物體驗，虛實整合持續優化APP功能，結合館內物流中心與品牌廠商推出「巨城行動宅配」；包含家庭客層所需的魚肉蔬果、冷凍料理包、輕食配料、零食組合等一次購足的生鮮食品，異地辦公在家上班減少外出後所需的3C配件類、居家生活類、親子娛樂類商品，以及不可或缺的清潔保養香氛類，超過48個品牌、近700項嚴選熱門商品，線上支付後快速送到家，減少出門便利又安心。

超值商品首推獨家優惠「乾杯人氣燒肉組」3至4人份冷凍包，在家中輕鬆享受乾杯吃燒肉；巨城限定「點點心招牌人氣組」鮮蝦黑松露水餃加頂級鮮蝦餃搭配豬仔流沙包，千元有找；Future Lab.未來實驗室「空氣淨化機」迅速消除家中異味，不到千元就能有效提升居家空氣品質；原價12,000元的「Mountain Buggy Nano 2.0」推車，行動宅配價只要6,666元。

歡慶巨城行動宅配上線，即日起至7月28日使用巨城APP購買宅配商品，不限金額下單結帳完成即可參加抽獎，有機會抽中任天堂Nintendo Switch，單筆666元即可享免運費。活動期間還有宅配下單好禮雙重送，單櫃單筆滿500元即贈HAPPY GO點數50點，滿3,000元再加贈巨城電子購物抵用券300元，買越多省越多，一指下單輕鬆購。

歡慶巨城行動宅配上線，即日起至7月28日使用巨城APP購買宅配商品，不限金額下單結帳完成即可參加抽獎，有機會抽中任天堂Nintendo Switch，單筆666元即可享免運費。業者／提供
歡慶巨城行動宅配上線，即日起至7月28日使用巨城APP購買宅配商品，不限金額下單結帳完成即可參加抽獎，有機會抽中任天堂Nintendo Switch，單筆666元即可享免運費。業者／提供

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