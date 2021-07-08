北市明日說明微解封措施 柯文哲：脫口罩吃飯擺最後

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布「微解封」，台北市長柯文哲說，就科學上來講，脫下口罩、群聚吃飯還是最危險的，因此該項應該還是擺最後（放寬），至於細節，將待討論後於明日說明。

指揮中心今日宣佈新冠肺炎疫情警戒三級延長至7月26日，並公布各行業與場所「微解封」指引。柯文哲於台北市防疫因應記者會說明，市府才剛看到消息，要怎做還需要時間討論，到底要怎解封，市府還是需要考慮一下。

柯文哲說明，特別是這周他們還在觀察，7月12日現在還有幾天，而每一天都很漫長，就科學上來講，大家都很清楚，脫下口罩、群聚吃飯是最危險的，所以這個應該還是擺最後。

柯文哲表示，至於實際細節要怎樣做，此事涉及相當多局處，從民政局到社會局都有，這需要討論過後，明天再和大家講。

商品推薦