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微解封後追時尚 麗晶精品8月引進三個新品牌
防疫不忘關注潮流時尚！隨著夏季的到來，各大精品的全球新品陸續到位，麗晶精品將在7月14日至7月25日推出「繽紛夏季購物周」活動，集結50多家國際精品推出獨家且專屬的商品組合，並攜手Bulgari、Hermes 、Issey Miyake、Stefano Ricci等15家品牌提供線上刷卡服務，消費者只要透過網路視頻或是購物目錄確認喜歡的商品，即可進行線上付費、享受宅配商品到府的服務。
麗晶精品也同步為微解封後的消費市場做好準備，8月將引進三宅一生旗下的兩大品牌—BAOBAO與132.5，以及結合蔬食與酒吧的全新概念餐廳—Curious，持續豐富消費者的購物體驗。
預計8月於麗晶精品開幕的BAOBAO又名為霹啵包，設計概念源於積木，運用幾何圖形分解與拼接，創造出柔軟又輕巧的現代時尚飾品，近來成為時尚界的新寵兒。
全新進入台灣市場的132.5是實踐日本設計師近藤悟史的「一款不成衣」製衣理念，兼顧服裝立體與平面的展現，探索未來材料與開發創新的男裝品牌。
現正當紅的素食餐廳「小小樹食」，也將於麗晶精品開立將酒吧與蔬食料理結合的fine dining餐廳Curious，餐廳的核心概念為「合意」，代表時代的交錯、食材的調和、懷舊與創新的融合，裝潢設計跨越古典與現代，充滿裝置藝術風格，復古的餐台內藏著以台灣當季蔬食為主軸的Chef's Table，期望為消費者創造獨一無二的蔬食饗宴。
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