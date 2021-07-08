微解封後追時尚 麗晶精品8月引進三個新品牌

防疫不忘關注潮流時尚！隨著夏季的到來，各大精品的全球新品陸續到位，麗晶精品將在7月14日至7月25日推出「繽紛夏季購物周」活動，集結50多家國際精品推出獨家且專屬的商品組合，並攜手Bulgari、Hermes 、Issey Miyake、Stefano Ricci等15家品牌提供線上刷卡服務，消費者只要透過網路視頻或是購物目錄確認喜歡的商品，即可進行線上付費、享受宅配商品到府的服務。

麗晶精品也同步為微解封後的消費市場做好準備，8月將引進三宅一生旗下的兩大品牌—BAOBAO與132.5，以及結合蔬食與酒吧的全新概念餐廳—Curious，持續豐富消費者的購物體驗。

預計8月於麗晶精品開幕的BAOBAO又名為霹啵包，設計概念源於積木，運用幾何圖形分解與拼接，創造出柔軟又輕巧的現代時尚飾品，近來成為時尚界的新寵兒。

全新進入台灣市場的132.5是實踐日本設計師近藤悟史的「一款不成衣」製衣理念，兼顧服裝立體與平面的展現，探索未來材料與開發創新的男裝品牌。