第一金人壽攜手昕力資訊 打造民眾防疫新生活

第一金人壽聯手昕力資訊（TPIsoftware），將倍受好評的「Qwalker」App 全面升級，透過友善的操作介面、會員資料串連、增加遊戲種類及提升點數獎勵兌換機制多元性等，讓用戶感受耳目一新的 Qwalker ，不僅更融入用戶的日常生活，還能提供更全面的服務。

第一金人壽以注重健康為理念打造的 Qwalker App，可串聯Google fit及Apple Health，用戶運動不僅能賺健康，還能累積點數賺獎勵。

Qwalker App以累點兌獎的方式，鼓勵用戶每日登入及完成步數任務領取Q幣，就可在 App內兌換禮品，或參與不定時舉辦的好康抽獎活動。

為回饋Qwalker用戶，第一金人壽特別舉辦了「推薦好友抽豪禮」，活動自即日起至110年9月30日止，民眾只要下載Qwalker App並邀請好友加入，邀請者除了獲得 50枚Q幣獎勵外，邀滿三位好友加入還可再額外獲得一次抽獎機會，滿四位則有兩次抽獎機會，以此類推。

邀請越多好友、中獎機會越高，有機會抽中：飛利浦渦輪氣旋健康氣炸鍋（價值8,990元）、Sony真無線運動入耳式耳機（價值7,499）、Air Pod（價值4,699），及各式健身運動器材等大獎。

立即下載：http://onelink.to/5f5sjd *手機點擊連結或至App Store或Google Play 商店搜尋Qwalker。

近日台灣處在疫情三級緊戒，人與人之間的連結減少，但健康生活不能少，第一金人壽總經理林元輝表示，用戶使用Qwalker App在家動一動，不但兼顧居家健康，還能找到生活樂趣。

第一金人壽表示，此次升級以用戶體驗為出發點，由昕力資訊團隊為Qwalker進行UI及UX優化，並將吉祥物澳洲短尾矮袋鼠Quokka之快樂形象融入App中，讓Qwalker用戶在強健身體之餘，也能擁有愉悅的心情。為提升保戶體驗，升級後加入會員身分串連機制，保戶可在保戶兌換專區換取專屬禮品。

林元輝指出，除了用戶體驗升級外，亦兼顧後端管理效率，化繁為簡的兌獎機制、商品上架流程及全新的App遊戲功能，都讓第一金人壽能即時、適時推出各種遊戲及獎品兌換，提供用戶更多新的體驗。

民眾對於健康的重視及運動風氣的盛行，是第一金人壽建置Qwalker App的契機，林元輝指出，這次與昕力資訊合作改版，使第一金人壽與用戶之互動更加便利及密切，而未來也會持續推出更多優質的功能及專屬活動，激勵用戶一同鍛練健康。

昕力資訊總經理姚勝富則表示，自去年疫情起，加速企業品牌數位的應用，健康科技也逐步深入各企業發展策略，不論是用以關心員工健康，抑或增進社會大眾對健康重視的社會責任。

姚勝富說，昕力相當榮幸能與第一金人壽透過Qwalker App的升級建置，為用戶帶來兼具健康、創新且多元的互動模式，也期待為來能以數位科技提供更多健康管理服務，帶動用戶健康服務體驗。