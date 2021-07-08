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麗緻餐旅集團領先全國餐旅 執行全集團快篩

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
麗緻餐旅集團保護員工為前來的貴賓落實安全保證，麗緻餐旅集團領先全國餐旅執行全集團快篩。圖／麗緻餐旅集團提供
麗緻餐旅集團保護員工為前來的貴賓落實安全保證，麗緻餐旅集團領先全國餐旅執行全集團快篩。圖／麗緻餐旅集團提供

麗緻餐旅集團今天（8日）宣布，領先餐旅同業，提前佈署為營運做準備，將於 7 月 8 日執行全集團同仁快篩，此舉創國內五星飯店為維護顧客與服務同仁雙方安全所舉辦的快篩首例。

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示「即使只有 210 位同仁，我們仍高規格大費周章自辦篩檢，避免同仁前往醫院遭受感染的風險以及為同仁承擔快篩的費用與提升篩檢準確度」。

近日疫情趨緩為三級解封帶來一絲希望，對於配合防疫政策禁止室內空間飲食的餐旅業如久旱甘霖，除了確保同仁未來工作場域安全無虞外，更為前來的貴賓落實安全保證，麗緻餐旅集團領先全國餐旅執行全集團快篩。

麗緻餐旅集團今天表示，繼 5 月中旬全台啟動三級防疫政策，麗緻餐旅集團各事業體面對突如其來的改變積極應對，尤其以餐飲消費占整體營業額近半的台北亞都麗緻大飯店，旋即聯繫客人取消或展延席位是受疫情波及的重災產業。

雖然面對困難環境首當其衝，守護同仁的安全仍是我們所最在意的。因此，不惜耗費時間與人力投注企劃書撰寫、準備文件、名列施打清冊，不辭辛勞由集團自行籌辦全體同仁的篩檢。麗緻餐旅集團所關心的是如何承擔起千元以上的試劑花費（盒價），以及提升自我篩檢成功率；也避免同仁前往大醫院篩檢增加染疫風險。

徐儷萍表示，人是服務業最重要的資產，守護著同仁的安全，方能創造服務業的良好循環，即便篩檢結果只有一位同仁確診，都將衝擊營業信心；所以，只有完成快篩的同仁方能於第一線服務貴賓，展現我們為安全把關的負責態度。

自去年國際疫情爆發數日內，我們即啟動危機應變機制，保持單一出入口、測量客人體溫、按時消毒公共區域，並每日為同仁測量體溫且將溫度紀錄於胸前的貼紙，讓客人安心。

領先於餐旅同業的高規格防護機制，將於 7 月 8 日為全體同仁進行抗原快篩。快篩採分流進行，為避免群聚將採分組施打，並於採檢區等候、動線與空間皆遵守室內防疫安全距離。一旦發現結果為陽性，將由集團負責運送至台北市政府專責的PCR篩檢醫院進一步採檢。如為陰性，則可返家持續自我監測。

麗緻餐旅集團領先全國餐旅執行全集團快篩。麗緻餐旅集團提供
麗緻餐旅集團領先全國餐旅執行全集團快篩。麗緻餐旅集團提供

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