杜拜港口發生爆炸 貨櫃船舶周轉率更為吃緊

阿聯酋杜拜主要港口傑貝阿里港周三（7日）深夜發生大爆炸，是中東唯一深水、世界第11大貨櫃吞吐港。業者表示，目前還需要知道碼頭作業情況受到影響有多大，但勢必會波及到船舶進港作業，使得船舶周轉率更為吃緊。

深圳鹽田港才剛解封，現在又有阿聯酋杜拜主要港口傑貝阿里港發生船舶失火事件，這個港口有4個可以停泊世界上最大的船舶，因為目前得到的訊息，還無法判斷影響碼頭作業概況，要持續觀察會不會出現缺船、缺櫃的蝴蝶效應。

貨櫃輪業者表示，還是要看影響港頭作業情範圍有多少，失火的船舶停靠的碼頭如不是深水碼頭，對於現在吃緊的長程線波及相對小，還是要在找一些訊息才能判讀影響。

部分業者則認為，就事件來看，受船舶失火影響的碼頭，不管停靠碼大型還是中、小型船舶，對中東線一定會有造成一些波及，中東線的運價會跟著漲，其他航線應該不會，但有可能會造成全球貨櫃輪的周轉率下降，船舶供、需再失衡情況加重，間接拉高運價情況。

貨櫃輪的影響是一環接著一環，目前全球各港口都在舒緩全球第四大、中國大陸第三大港口深圳鹽田港解封後的大量出貨潮，船離開亞洲後，又再度擠進各大港口，原本各大港口的作業量就很吃緊，所以只要任何一個環節出意外，都會衝擊到市場變化。

海攬業者分析，如果大家還記得，長榮海運（2603）的「長賜輪」卡在蘇伊士運河，才6天的時間，但歐洲各大港口花了近二個月的時間才逐漸恢復平穩，遠東-歐洲線的運價出現連續13大漲，且創下歷史新高。