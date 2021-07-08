科技產業園區核准4企業進駐 投資額近1.5億元

加工出口區管理處近期提報園區投資審查小組核准通過台中多媒體、福澤科技、傑邁醫學科技及海天網路科技等4家投資案，總投資金額近新台幣1.5億元。

台中多媒體公司主要從事廣播節目製作、資訊軟體及資料處理等網路多媒體服務，藉由媒體統籌、社群經營及廣告投放三大核心技術能力，協助客戶打造整體媒體布局策略，進駐台中軟體園區後，將發揮行銷媒體效果，更能增加園區特色，提升園區產業群聚效益。

福澤公司主要從事進口小家電買賣、產品開發設計等服務，並且成功研發出蜂巢式遠紅外線陶瓷技術，使發熱方式更平均、更省電、低電磁波且高遠紅外線波長，無論在生活或醫療器材應用上都是一大利器。進駐台中軟體園區後，將發揮及精進自有設計研發能力，提升園區各產業群聚效益，擴展全球市場競爭力。

傑邁公司主要提供國際知名醫療器材品牌商及原廠設計委託等服務，該公司具有多年復健醫材市場開拓、品質管理及產品設計開發經驗，近年更積極佈局我國及東南亞市場，進駐高雄軟體園區後，期能與區內更多廠商進行技術交流合作，提供更優良的醫療產品服務。

海天公司主要提供APP軟體及系統開發等服務，亦延伸各項客製化功能，進駐高雄軟體園區後，期以自行開發之碼谷系統，透過園區產業群聚效應及新創能量，與相關廠商互相合作，共創佳績。