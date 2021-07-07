不畏疫情！永慶房屋8月起總部行政人員加薪 平均調幅3%
永慶房產集團董事長孫慶餘今（7）日宣布，8月1日起為總部行政人員加薪、平均調幅3%，是集團連續四年加薪；另外，在6月雙北市直營地區成交市占破五成之際，永慶宣布逆勢再新拓九家新店，並擴大徵才，預計招募3,000人。
繼挹注7,000萬元給加盟店東進行數位轉型，首開業界先例後，孫慶餘今日更加碼宣布8月1日起為總部行政人員加薪，平均增幅3%，這也是集團連續四年加薪。
永慶房屋人資部資深經理塗振宏指出，疫情來襲，第一線的房仲產業受到影響，但為了獎勵集團總部行政人員的努力，第四年的加薪計畫持續進行、不因疫情受影響，將依行政人員的績效表現加薪，希望永慶房屋成為員工幸福生活的後盾。
另外6月疫情期間，永慶房屋在雙北市直營區的成交市占一舉突破五成，集團宣布雙北市地區將再擴店九店，下半年也持續擴大徵才，預計招募3,000人。
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋在疫情期間業績持健，主因數位賞屋科技，像是「永慶房仲網」、「永慶快搜APP」和「實境找房」等，讓消費者在線上安心賞屋。
永慶房屋更在6月底推出「專人導覽」服務，由永慶經紀人拍攝房屋帶看影片，為消費者介紹房屋特色，從房屋格局到社區優勢，希望方便客戶在家看屋、增加找房效率，更減少客戶、經紀人和屋主的接觸風險。
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