物價指數跌破二 但疫情打亂物流 民眾終端感受不同

六月物價指數跌「破二」，但疫情下仍有許多民眾直接感受到農漁畜產品價格似有上揚，即使官方不斷強調供需正常，但根據觀察，產地盛產、價格其實平實，但到消費手上卻翻漲，主因是消費者宅在家需求大增，加上物流卡關、宅配不順，且又遇批發市場群聚延燒，其中又以蔬果和豬肉上揚最明顯。

夏季蔬菜原本就少，六月多次中南部降下大雨，中部蔬菜產區淹水嚴重，加上因學校停課，原本供應學校午餐蔬菜的農民自主休園停產，產地實際上已沒多少菜可供應，量少價揚；北部消費端傳統市場短期葉菜零售一度從三把五十元，飆升到一把四十元；賣場的包裝菜，因北農疫情，導致產地生產供應秩序大亂，價格也從一包卅元上下，漲到每包四十五元左右。

肉品方面，清明後到中元期間，原本應是肉品消費淡季，但今年受疫情影響，消費者需求大增，加上年初動物疫病多，飼料成本高漲，夏天天熱豬隻食欲不佳，市場缺豬，每公斤平均批發價飆升到逾八十此元，逼近歷史新高點。

原本消費淡季家禽飼主會自主減養，但遇疫情需求大增，同樣量少價揚，指標性禽肉紅羽土雞價格在五月底、六月初時，貴到宛如春節期間；但遇環南市場、第一家禽批發市場、新北家禽市場的疫情，北部屠宰降載一半以上，數十萬隻的土雞銷售卡關，價格逐漸回跌中。

此外，根據旅行社觀察，五月中開始，赴美機票就明顯增長，較一到四月平均銷售成長三倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約為三大熱門航點，到了六月購票需求持續增加，機票銷售比五月又再成長二到三倍。

旅行社說，六月出發美國機票比五月約漲四五〇〇元到一萬元不等，七月又比六月又漲約四千到七千元。業者分析，美國疫情趨緩，國人想施打疫苗，或返鄉、返工都有關係，估計後續隨國內疫苗施打率日漸提高，票價有調降空間。

國內機票也預計在七月底調漲。交通部民航局說，受國際油價近三個月持續攀升，最快七月底預期平均有百分之五點一的漲幅。