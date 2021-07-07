看好北市都更、危老效益 建商持續高價買進透天厝

據最新實價資料顯示，台北市危老改建熱度依舊，持續吸引資金投入卡位，中山區的南京東路三段10號，有棟基地面積僅29.34坪的老舊透天厝，原先作為養生會館使用，實價揭露成交達2.1億元，商三土地每坪成交達715.7萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老推動仍是台北市相當熱門的話題，台北市除了內湖區以外，其餘11個行政區的平均屋齡都超過30年，在台北市都市老化已經是個相當普遍的現象，政府也積極推動都更與危老改建。

此次實價有筆南京東路三段的交易，交易日期是去年的11月份，四層樓的透天外牆招牌則是足體養生館，一旁還有一棟透天厝則是經營火鍋店，揭露資料顯示該養生館成交2.1億元，備註還標示土增稅10.2萬元由買方負擔，土地面積約29.34坪，每坪地價約715.7萬元。

據悉買方為開發商，可能看好該區改建潛力，除了臨南京東路三段有兩棟透天外，後側還有一些老舊建物與一大塊空地可以整合開發。