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好猛！這家餐飲股第2季營收逆勢創同期新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

揚秦（2755）今（7）日公布6月營收1.21億元，年減0.66%，月減3.20%，但第2季營收3.84億元仍創歷史同期新高，較第1季成長1.56%，較去年同期成長8.84%。累計今年上半年營收共7.6億元，年增10.90%，也為歷史同期新高。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，疫情下的餐飲業舉步維艱，嚴禁內用的措施更是重創國內餐飲業，縱使揚秦旗下品牌立於民生消費的剛性需求，影響相對較小但也很難完全倖免，6月營收較去年同期微幅下降。隨著三級警戒延長，整體創業市場因疫情而持續呈現觀望，展店動能遲緩是營收未能突破的主因。

揚秦在疫情最嚴峻的時候，仍能穩守第2季營收正成長，卓靖倫表示，主要歸功於麥味登早午餐的營運特性與民眾的消費習慣。國人普遍重視早餐，早午餐是外食市場的剛性需求，而早餐店本就是內用與外帶兼具，消費者很能適應僅提供外帶的轉換。

展望後市，卓靖倫表示，疫苗陸續施打後，內需市場的復甦力道轉強，將有利於「麥味登」與「炸鷄大獅」雙品牌轉守為攻，全面啟動展店計畫。此外，炸鷄大獅首度在7-11上架的「冷凍炸雞便利包」一上市便銷售暢旺，不僅帶動營收，更提升「炸鷄大獅」的品牌知名度，也將有利於加速展店、擴大版圖。截至目前，麥味登總店數850家，炸鷄大獅海內外店數50家。

營收 餐飲業 疫情

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