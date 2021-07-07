快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東元黃茂雄派斬草除根！再砸6億收購菱光最大股東東友

聯合報 / 記者何醒邦
黃茂雄（圖）掌握馬達王國東元近30載，但他多次對外強調「傳賢不傳子」，讓已在東元打拚20年的長子黃育仁有了心結。 聯合報系資料照
黃茂雄（圖）掌握馬達王國東元近30載，但他多次對外強調「傳賢不傳子」，讓已在東元打拚20年的長子黃育仁有了心結。 聯合報系資料照

東元父子之爭越演越烈！東元集團會長黃茂雄6月中旬才找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要收購黃育仁主導的菱光科技過半股權，直中小黃派要害。結果黃茂雄今天又出手，根據公開資訊站資料顯示，隸屬黃茂雄陣營的安富國際投資公司，要砸6億餘元，收購菱光最大股東「東友科技」。

菱光科技與東友科技的董事長都是黃育仁。菱光是東元的第四大股東，持有東元3.62%股權。而菱光最大股東為東友科技，持股17.26％，第2、3大股東為光元實業與東安投資，持股合計10.3％，光元東安都是東元電機轉投資的公司。

根據公開資訊觀測站資料顯示，安富要公開收購東友的期間為：7月8日至8月5日。預定收購之有價證券價格：每股新臺幣18.2元。預定公開收購之最高及最低數量：總計33,760,970股。本次公開收購給付現金對價所需之資金，總計約新臺幣614,449,654元。

公開收購之目的為：被收購公司主要經營雷射多功能事務機(MFP)之ODM/OEM業務，於公開收購後，希望於被收購公司現有業務的營運基礎上，持續強化被收購公司在技術領域之優勢，並逐步擴展被收購公司於3D列印設計之工業級標籤印表機、自動護貝機與其他高附加價值產品領域及技術應用範圍，期能藉此提升整體營運效能及規模，為被收購公司股東創造最大投資價值。

東元電機 股東 黃茂雄

延伸閱讀

東元經營權之爭加開賽外賽！黃茂雄揪郭冠群砸18億收購菱光科技股權 直搗黃育仁大本營

東元之爭 燒到銀行端

東元23日股東會 父子交鋒

菱光29元收購價 恐會墊高

相關新聞

東元黃茂雄派斬草除根！再砸6億收購菱光最大股東東友

東元父子之爭越演越烈！東元集團會長黃茂雄6月中旬才找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要收購黃育仁主導的菱光科技過半股...

台塑集團加薪案等解封 估今年調幅上看3%

時序進入下半年，備受矚目的台塑集團（1301）年度加薪案，今年因為疫情卡關，目前正等待7月12日如果順利微解封，台塑企業...

工總發佈進口威脅調查報告 鋼鐵產品首當其衝

為了協助國內產業因應進口衝擊，工總發布「2021進口威脅調查報告」指出，今年遭受進口貨品威脅的產品項目共有228項，其中...

信義誠品咬牙苦撐 協調大房東統一集團降租未果

日前傳出櫃姐確診的「誠品信義」人流大降9成，廠商透露，誠品對館內專櫃減租，但向大房東統一集團提出減租未獲同意。誠品回應，...

豪宅流行現金一次買多戶！ 原來富人這樣想

實價揭露，松山區豪宅「潤泰敦峰」，3月成交兩戶21樓，合計總價約3.9億元，單價分別為207萬元、210萬元，買家為凱怡...

租金補貼申請更便民！舊戶可「快速通關」

今（110）年度租金補貼第一次受理申請期間為8月2日至31日，營建署今（7）日表示，因應疫情，今年申請方式只開放線上及郵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。