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東元黃茂雄派斬草除根！再砸6億收購菱光最大股東東友
東元父子之爭越演越烈！東元集團會長黃茂雄6月中旬才找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要收購黃育仁主導的菱光科技過半股權，直中小黃派要害。結果黃茂雄今天又出手，根據公開資訊站資料顯示，隸屬黃茂雄陣營的安富國際投資公司，要砸6億餘元，收購菱光最大股東「東友科技」。
菱光科技與東友科技的董事長都是黃育仁。菱光是東元的第四大股東，持有東元3.62%股權。而菱光最大股東為東友科技，持股17.26％，第2、3大股東為光元實業與東安投資，持股合計10.3％，光元東安都是東元電機轉投資的公司。
根據公開資訊觀測站資料顯示，安富要公開收購東友的期間為：7月8日至8月5日。預定收購之有價證券價格：每股新臺幣18.2元。預定公開收購之最高及最低數量：總計33,760,970股。本次公開收購給付現金對價所需之資金，總計約新臺幣614,449,654元。
公開收購之目的為：被收購公司主要經營雷射多功能事務機(MFP)之ODM/OEM業務，於公開收購後，希望於被收購公司現有業務的營運基礎上，持續強化被收購公司在技術領域之優勢，並逐步擴展被收購公司於3D列印設計之工業級標籤印表機、自動護貝機與其他高附加價值產品領域及技術應用範圍，期能藉此提升整體營運效能及規模，為被收購公司股東創造最大投資價值。
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