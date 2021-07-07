可成董座洪水樹超霸氣 捧3.9億現金入住松山區豪宅
實價揭露，位於台北市松山區最高單價豪宅「潤泰敦峰」，3月成交兩戶21樓，總價共計約3.9億元，每坪單價分別為207萬元、210萬元，進一步調查，買家是「凱怡投資」公司，無貸款、全部現金購入；經查謄本顯示，買家「凱怡投資」是可成董座洪水樹個人旗下投資公司。
另外，台北市信義區「冠德遠見」，5月兩戶11樓，分別以1.22億、1.24億元總價成交，換算單價都是155.9萬元，買家是「山林商務」、「森凱商務」兩家法人公司，且也都是無貸款購入。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，「潤泰敦峰」樓高23層，鄰微風廣場，基地方正，外觀大氣，加上建商品牌優勢，是松山區富豪換屋優先選擇之一。近年19樓以上高樓層交易都站穩兩百萬身價，新交易的21樓和去年交易20樓的價格差不多，頗貼近行情。
台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣表示，「冠德遠見」11樓，單價155.9萬元是該社區合理行情，第一手屋主取得價應更低，畢竟該社區基地大、又位於正信義路五段上、屋齡13年在這裡仍算新古屋。目前信義計畫區全新的豪宅每坪開價至少200萬元以上。
廖德欣指出，精華地段的土地稀有，在信義計畫區幾乎已沒有大型基地，因此能支撐中古豪宅價格。
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