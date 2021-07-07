工總發佈進口威脅調查報告 鋼鐵產品首當其衝

為了協助國內產業因應進口衝擊，工總發布「2021進口威脅調查報告」指出，今年遭受進口貨品威脅的產品項目共有228項，其中鋼鐵相關產品計有166項，占比高達72.8%，反映美中貿易衝突與新冠疫情致低價鋼材四處流竄，對台灣業者造成的威脅。

工總表示，情與美中科技爭端的持續發酵，這二年國際間普遍出現較以往更為明顯的貿易保護主義，各國為保有自己的製造業或產業鏈，紛紛透過產業政策或以維護國家安全名義，在邊境上實施各式的貿易保護措施，包括貿易救濟措施或是技術性貿易障礙，讓台灣產業感受明顯的國際競爭壓力。

工總也說，在國內方面，由於入會時承諾較低的工業關稅水平，以及百分之百的約束稅項，使得國內產業同時面臨進出口的高度競爭壓力。

工總表示，除了鋼鐵相關產品對我國業者造成威脅最大外，其次品項則是玻璃及玻璃器，占7.0%，第三是石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或類似材料之製品，占5.1%。

以威脅來源國或地區來看，工總指出，主要仍為中國大陸，其次依序為韓國、日本、印度、越南、泰國、印尼、埃及和馬來西亞。

而以受威脅產品項目比對進口來源國觀察，工總表示，來自韓國貨品進口威脅的產品項目首度高過來自中國大陸的產品項目，計有148項，占總產品項目228項的64.9%，其次為中國大陸，威脅的產品項目有116項，占總產品項目228項的50.9%，與去年的占比49.4%差不多。

而排列第3的印度，威脅的產品項目有83項，占總產品項目的36.4%，第4名是日本，威脅的產品項目有73項，占32.0%，其餘依序為泰國、印尼、馬來西亞、越南、埃及，分別有12至2項產品對我廠商造成威脅。

工總表示，相較於科技業，2020 年對傳統產業來說是艱苦的一年，除了疫情影響出口，新台幣匯率走強，也加劇了出口型傳統產業的壓力。然而不論是匯率或疫情，都是短、中期的影響，傳統產業面臨的中、長期挑戰，才是對其影響較大的，包括缺乏產業升級與新的投資標的，以及因我國加入區域經濟整合的進度有限，面臨日、韓、陸廠商的競爭壓力逐漸加大。

工總認為，以這次調查結果看，鋼鐵產業是受創最深的產業，這樣的結果不難理解，因為鋼鐵產品是零關稅的產品，在沒有關稅的屏障下，各國鋼品在美國，以及其他國家多實施貿易救濟措施時，自然很容易流竄進入台灣市場，因此，對於這種零關稅的傳統製造業廠商反映受到進口威脅時，政府的相應措施與力道實在應該更積極與務實些。