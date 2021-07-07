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豪宅流行現金一次買多戶！原來富人這樣想

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
潤泰敦峰。記者游智文／攝影
潤泰敦峰。記者游智文／攝影

實價揭露，松山區豪宅「潤泰敦峰」，3月成交兩戶21樓，合計總價約3.9億元，單價分別為207萬元、210萬元，買家為凱怡投資，無貸款購入。

另外，信義計畫區「冠德遠見」，5月兩戶11樓，也分別以1.22億、1.24億元總價成交，換算單價都是155.9萬元，買家是山林商務、森凱商務兩家法人公司，也都是無貸款購入。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，近來豪宅市場買氣升溫，不少買家一次出手就是兩戶以上，今年除了潤泰敦峰、冠德遠見、中山富御外，信義首席公館23、24樓更是一次包四戶，且都是以公司法人置產，且全以現金霸氣出手，全無貸款。

她表示，近兩年因疫情關係，不少高資產族海外資金和子女鮭魚返鄉，為使方便就近照顧，因此常會一次就買兩戶以上，可能同樓不同戶，或上下樓層，和子女保持空間獨立性，也方便規劃打通增加起居空間。

另外，房地合一稅2.0新制上路，雖然未來法人售屋不再適用營利事業稅制，而改以房地合一稅，並須持有五年出售，才有20%最低稅率，但不少法人在資產獲利了結後，手上有大筆現金需要規劃去處，豪宅可自住，持有五年不是問題，因此仍多偏好以現金，並選擇以公司名義置產。

張旭嵐分析，潤泰敦峰樓高23層，鄰微風廣場，基地方正，外觀大氣，加上建商品牌優勢，是松山區富豪換屋優先選擇之一。近年19樓以上高樓層交易都站穩兩百萬身價，新交易的21樓和去年交易20樓的價格差不多，頗貼近行情。

至於新交易的兩戶「冠德遠見」11樓，台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣表示，單價155.9萬元是該社區合理行情，第一手屋主取得價格應更低，他表示，信義計畫區已沒有大型基地，中古豪宅價格維持不墜，轉手仍有獲利空間。

潤泰敦峰。記者游智文／攝影
潤泰敦峰。記者游智文／攝影

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