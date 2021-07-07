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租金補貼申請更便民！舊戶可「快速通關」

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

今（110）年度租金補貼第一次受理申請期間為8月2日至31日，營建署今（7）日表示，因應疫情，今年申請方式只開放線上及郵寄申請，不開放臨櫃受理。但為簡政便民，營建署提供「快速通關」，109年度已提出租金補貼申請且仍符合補貼資格之申請人，同意主管機關帶入前次申請資料者，免另提出申請，還有抽獎機會。

住宅補貼往年收件方式包含線上申請、臨櫃辦理、郵寄申請等三種方式，因應疫情，今年取消臨櫃受理方式。

營建署表示，租金補貼通過後補貼時間最長一年，每年都可提出申請，考慮以往已申請之舊戶案件多、近日疫情仍嚴峻，今年特別開放舊戶帶入前次資料機制。

近日各地方政府已陸續通知109年度已提出租金補貼申請且仍符合補貼資格之申請人，確認是否同意主管機關帶入前次申請資料，若開辦前舊戶尚未接獲地方政府通知，請主動聯繫租賃地的直轄市、縣（市）政府。

營建署提醒，110年度租金補貼金額若涉及經濟或社會弱勢身分，其經濟或社會弱勢身分有異動者或雖無異動但證明文件已失效，帶入前次申請資料後，務必依限補附相關證明文件，以維護自身權益。

此外，同意帶入前次資料的舊戶也同線上申請戶有參加抽獎的機會，獎項內容包含Gogoro機車、iPhone、空氣清淨機、超商禮券等好禮。

營建署表示，今年申請租金補貼的民眾，請多加利用手機、平板或電腦進行線上申請，申請過程中有「住宅需求動向調查問卷」，也請記得填寫。如有線上申請問題，可利用電話洽詢，以降低群聚感染風險。

如不便使用線上申請系統的民眾，也可利用郵寄申請，申請書可先行至內政部不動產資訊平台「住宅補貼專區」下載，或到鄰近的直轄市、縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所就近索取紙本的申請書及問與答，但填寫完畢仍請郵寄辦理。

租金補貼 疫情 住宅補貼

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