有賺先走！投資大咖賣大直代官山 獲利870萬元

實價揭露，大直水岸第一排「代官山」 7樓戶轉手，豪宅投資大咖「博信國際投資」2017年危機入市，以總價約1.35億、每坪約171萬買下，比之前9樓每坪232萬成交行情，大砍26%，今年6月轉手，雖未回到高點行情，仍有870萬元獲利。

博信國際投資最新脫手價格為1億4458萬元，扣除車位後，每坪182.9萬元，持有4年增值約6%。

代官山位於大直明水路，位於大直水岸第一排，樓高14層， 共25戶，屋齡約14年。

實價資料，代官山最早一筆成交資料，買家為知名政論主持人鄭弘儀，他在2014年3月房市高點時，以總價1.9億買下9樓戶，扣除車位後，每坪達232萬元，一舉擠進北市豪宅200萬俱樂部。

但之後，北市豪宅市況急轉直下，連續三年沒有成交。相隔三年，在台北市買入多戶豪宅的博信國際投資，出手以1.35億元，每坪約171萬低價買下代官山7樓，和鄭弘儀買價一坪相差高達51萬元。

博信投資稍後相隔一個月又加碼買了13樓，總價1.63億，每坪拉高到210萬元。不過，後來代官山12樓、9樓出售，單價都在180多萬，未再站回200萬。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，「代官山」此次7樓戶轉手，單價182萬，和12樓戶，9樓戶相比，相差不大，但樓層較低，賣價可說相當不錯，由於先前入手價格低，因此轉手能有獲利。不過，該投資公司另外以210萬入手的13樓戶，目前來看可能仍套在高點。

郎美囡表示，目前北市豪宅買氣確有回升，但高資產族追價意願不強，豪宅價格呈緩升趨勢，先前買在低點仍可獲利，但追到最高價的，現在如果要賣，仍多得賠售。