聯電簡山傑：三大應用推升半導體 供不應求到2023年

晶圓代工雙雄之一的聯電（2303）今（7）日舉行年度股東會，共同總經理簡山傑致詞時指出，5G、筆電和車用電子等三大需求將延續到2022年後，新產能建置需要時間，因此整體產業將供不應求到2023年。簡山傑的說法，和過去的論調一致。

聯電今天在聯園活動中心召開股東會，基於防疫考量，政府規定室內不能超過20人，因此安排4個區域同步連線進行，現場婉拒媒體參加，股東發言也不如以往踴躍。

簡山傑致詞時表示，2020年對聯電來說是豐收一年，以美元計價營收收入成長26%，營業利益大幅增加到新台幣220.1億元，歸屬母公司獲利為291.91億元，每股盈餘2.42元。

簡山傑認為，去年成績單反映聯電8吋和12吋廠都能維持高產能利用率，以及在產品組合上優化，特別是高階28奈米業務大幅成長，並且成功整合日本12吋廠帶來的成果。

簡山傑指出，雖然新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但半導體市場卻因為疫情帶動數位轉型加速，反而大幅成長，半導體產能全面供不應求，8吋、12吋成熟產能吃緊更嚴重，市場需求成長幅度遠大於產能成長幅度，結構性問題難以在短期解決。

簡山傑致詞時表示，半導體產能供不應求到2023年，從需求趨勢來看，5G、筆電、車用電子需求延續到2022年之後。

解決供不應求要增加產能，不過，簡山傑指出，從供給面來看，投資建廠到產能開出要到2023年，所以這一波景氣中，聯電供不應求不只受惠於三大趨勢，還有技術領先，以及產品組合持續調整和優化。

展望未來，簡山傑認為，市場需求將持續超過供應鏈所能提供的產能，將推升晶圓出貨量和以美元計價的平均售價。

他向股東致詞時表示，聯電4月底通過一件投資案，將和多家全球領先客戶攜手創造全新雙贏模式，在南科12AP6廠區，投資約1,000億元，新產能在2023年第2季投入生產，未來三年在南科投資金額會超過1500億元。

簡山傑指出，P6廠是由客戶出具產能保證金模式，確保新產能維持健康產能利用率，希望利用聯電在全球晶圓代工市場多個領域的領先地位，強化在半導體市場的重要性，掌握市場未來新商機。