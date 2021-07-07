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2021上半年簽約金額逾70億 新北蟬聯招商王

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

新北市繼去年度完成19件招商案，簽約金額達224億元，成功榮獲招商王後。在今年上半年嚴峻疫情挑戰下，持續完成12件民間參與公共建設招商案，簽約金額超過70億元，為六都之冠，成功蟬聯招商王。

新北市在今年上半年度12件招商中，最受矚目的，就是投資金額超過27億，佔簽約投資總額近4成的「新北市淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」。得標廠商南山人壽將以「淡水沙崙、文創Salon」的型態新生，打造星空舞台、演藝廳，並提供千坪親水設施、會議中心暨教育會館等設施，預計2025年完工。

此外，疫情雖然帶來生活上的衝擊，但也改變了台灣的消費生態，加速新型態「低接觸經濟」產業的發展。新北市政府透過招商，讓「台北港特定區第二種產業專用區」與「汐止區長安段乙種工業區」成功引進兩大國際物流業者投資興建。

新竹物流將在進出口貿易條件優越的台北港特定區，興建冷鏈及電商產品自動儲存中心；嘉里大榮物流，則在能夠串聯北北基產業廊帶的汐止區，興建醫藥冷鏈物流中心，提供醫藥生技所需的儲存配送服務。

另外，2021年上半年完成的招商案中，也有新北市政府近年來積極推動公有市場改建計畫。包含了「新莊興化」、「板橋黃石」與「八里龍形」三座市場招商。

新北市政府招商不間斷，下半年起經發局將持續推動「新北市土城區明德段商二用地招商案」、「林口區力行段第四種產業專用區標售案」及「淡水區竹圍市場招商案」等多項招商案，捷運局也將陸續於今年8、9月公告「新北環狀線橋和站與板新站土地開發案」。

疫情 北港

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