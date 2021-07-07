花蓮卓溪打造芒果界LV 世豐電力採購650箱挺小農

受全球疫情影響，台灣今年的芒果外銷訂單大受影響，有企業拋磚引玉大量採購，加入搶救芒果的行列。永崴投控（3712）子公司世豐電力，近來採購650箱有著「芒果界LV」的花蓮卓溪鄉特Ａ級花蓮蜜雪、夏雪芒果，歡迎各界共襄盛舉，協助台灣偏鄉小農度過疫情難關及芒果的盛產期。

永崴投控子公司世豐電力在花蓮縣卓溪鄉豐坪溪及其支流投資兩個小水力電廠，裝置容量估計將達 37.1MW，每年可發電約 2 億度綠電，落成後將成為民間最大的水力電廠，配合卓溪鄉打造的芒果精品和周邊的農特產品，可望帶動當地小農的觀光商機。

花蓮縣長徐榛蔚關心農民，透過卓溪鄉公所協助小農行銷芒果界LV級的特Ａ級花蓮蜜雪、夏雪芒果，希望加強品牌行銷、打開花蓮精品芒果的知名度。

由於目前正值芒果盛產採收旺季，為了將花蓮的幸福滋味傳遞給大家，花蓮縣卓溪鄉長呂必賢、代表會主席金淑敏、縣議員高小成近來積極遊走，協助當地芒果小農銷售花蓮蜜雪、夏雪芒果，世豐電力拋磚引玉率先採購650箱芒果。

花蓮卓溪鄉果樹芒果產銷班第八班的產銷班班長田東昇表示，最近天氣熱，正是芒果採收的旺季，平均一個月產量約1000~1500 箱。花蓮好山好水環境下生產的蜜雪、夏雪芒果，採用自然友善耕作，不使用催熟劑，讓芒果於果樹上自然熟成，味道更為香甜可口。

台灣芒果種類多，吃芒果冰消暑更是一大享受，近年來在農委會的推動下，「口感細緻，香氣濃郁」的蜜雪芒果、夏雪芒果已成了海外知名品牌，先前還有香港議員搶購一顆要價近500元的蜜雪芒果，讓台灣蜜雪芒果紅到香港。

花蓮卓溪鄉今年首次生產銷售的特Ａ級花蓮蜜雪芒果，是愛文芒果的後代，比起愛文芒果，蜜雪具有自然花蜜的香氣，糖度約 13~17，壽命也較長，果皮呈現桃紅色，就像水蜜桃一樣亮麗可口。

夏雪芒果，則是高雄農改場研究員李雪如耗費10多年研發篩選育成，是台灣第一個有專屬身分證的芒果品種。口感好、需細緻栽種技術才能種出金黃色果實，因此有「芒果界LV」的稱號，最大特點就是，有著土芒果的濃厚香氣、愛文的細緻，兼具金煌的甜度，糖度約 12~15。

欲協助台灣偏鄉小農度過疫情難關，可電洽花蓮縣卓溪鄉果樹芒果產銷班第八班的產銷班長田東昇0932-523-545，由宅急便負責配送服務。