北市府開辦跨境電商高效班 助企業搶攻節慶商機

隨著疫情封鎖限制，全球消費者轉戰網上採購，讓全球電商龍頭亞馬遜「Prime Day」營收年增17.3%，為協助台北市企業搶攻全球電商平台節慶商機，台北市政府攜手亞馬遜全球開店及B2B電商平台的實戰專家、認證講師，於7月下旬起共同開辦線上「台北市企業跨境電商高效班」。

企業可依產業屬性挑選B2C或B2B培訓課程，課程為期三天，內容包含產品SEO、產品內頁櫥窗設計、廣告引流優化重點等，亦會透過兩次的交流分享，實際傳授案例，當節慶的流量大爆發，你該如何掌握平台動能，借力使力和第一手國際平台節慶實操技巧與各種備戰須知，保證將會是最前端的電商運營技能。

北市產業發展局局長林崇傑表示，疫情催化全球產業及商業模式變革，面對全球數位人才的缺口正在浮現，產發局透過台北市跨境電商服務中心提供台北市企業輔導及培訓等各項外貿電商服務工作，成效斐然，電商企業經過培訓課程，增加跨境電商技能及操作技巧，讓台灣MIT 羽球品牌「JNICE久奈司」詢單量成長170%。因此「數位人才力」是今年輔導重點，並首度結合亞馬遜全球開店共同合作和點燃台北市外貿數位轉型的驅動力，更是影響下一階段企業優勢的關鍵競爭力。

為配合疫情，這次培訓課程採線上直播，讓你不用出門也同步即時學習。B2B、B2C課程將從7月22日、8月上旬起開辦，相關課程及報名資訊請至「台北市跨境電商服務中心」網站查詢，或撥打諮詢專線(02)2581-3521轉分機613林小姐。更多跨境電商拓銷市場訊息，可鎖定北市產業局官網 、FB粉絲專頁「台北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」 查詢。