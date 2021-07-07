東森股東會通過現金減資案 董座：今年獲利再創高峰

東森（2614）今（7）日召開股東會，會中決議通過現金減資案，預計減資5%，亦即每股退還股東0.5元，減資金額計2.78億元。東森董事長廖尚文表示，現金減資有利調整資本結構、提升每股盈餘及股東權益報酬率。展望今年，在東森購物及各轉投資事業營運成長的獲利挹注下，東森國際今年獲利將再創另一波高峰。

東森股東會通過現金減資案，減資後股本為52.90 億元，將向主管機關申報生效後，由董事會另訂減資基準日。股東會同時通過去年營業報告書及財務報表，合併營收47.28 億元，歸屬本公司之稅後淨利5.21 億元，每股盈餘0.94 元，相較於108 年每股盈餘0.70 元大幅成長34%。

東森表示，今年各轉投資事業的投資效益已陸續發酵，由新媒體創意延伸、打造年輕新視野，並透過新零售直消平台及電商平台整合線上線下佈局、發展多元銷售通路，尤其是東森購物今年累積前五月合併營收達113.7 億元，每股稅後純益6.71 元，分別較去年大幅成長20%及45%。

在本業部分，在倉儲事業部方面，今年第1季受穀倉營運量下滑短期市場影響，營收2.35 億元、營業毛利1.01億元，較去年同期小幅衰退，惟受惠於今年免租期天數之調整、台灣從口蹄疫國家除名提升國內畜牧業畜養意願、國外海運貨櫃運價高漲有利於以散裝船運為主的穀倉事業等有利因素，預計倉儲事業部全年度獲利仍可維持成長。

東森新媒體陸續取得台北捷運、新北環狀線、台灣高鐵、桃園機場捷運及公車站體廣告的媒體代理，另因應未來5G、網紅經濟及大數據時代的來臨，與華碩AI 研發中心共同合作建立AI 大數據、OneID及流量變現等數位轉型與創新計劃，朝向「行動化」、「影音化」、「社群化」及科技大數據等趨勢發展，進一步整合線上線下廣告。

東森貿易事業部以東森寵物雲的發展為主，目前實體門市家數已達112家，未來目標將達到400家，並將開發更多寵物自營商品、美容保健、便捷醫療服務、會員經營與社群活動及線上、線下整合等策略，打造東森寵物生態圈。