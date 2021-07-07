台塑集團加薪案等解封 估今年調幅上看3%

時序進入下半年，備受矚目的台塑集團（1301）年度加薪案，今年因為疫情卡關，目前正等待7月12日如果順利微解封，台塑企業總管理處與工會代表會立刻啟動洽談。由於「台塑四寶」去年下半年營運倒吃甘蔗，今年上半年更是旺上加旺，整體營運擺脫前兩年美中貿易戰與新冠肺炎疫情的低潮，外界推估今年台塑員工加薪幅度上看3%。

為貫徹創辦人照顧員工的理念，台塑集團每年7月都會進行員工年度調薪，為市場矚目焦點，不過有台塑集團員工透露，時間已經進入7月，今年加薪案到現在還沒有動靜，有些心急。

據了解，台塑集團今年加薪案主要卡在疫情，因為國內疫情爆發實施三級警戒，台塑集團更是採取最高規格應對，所有內外部實體會議全部取消。根據往年慣例，台塑集團加薪案會先由總管理處與工會代表會面凝聚共識，洽談出一個初步結果，再往上呈送，由集團總裁王文淵最後拍板，但因為疫情，總管理處和工會代表至今還無法見面。

台塑企業總管理處總經理林善志今天表示，現在因為疫情沒辦法談，整個進度確實會慢一些。不過他請台塑員工不用擔心，就算加薪案Delay，一定會追溯，同樣會在7月1日生效，頂多在下一個月薪資發放時補上。

至於今年加薪幅度？林善志認為調薪是長長久久，現在因為疫情變幻莫測，經濟情勢仍然不是很明朗，幅度必須討論之後才知道。

去年這個時間石化產業正面臨強大逆風，疫情肆虐全球，拖累國際油價重挫，期貨市場甚至一度出現負油價，各項石化品需求也急凍，造成台塑四寶去年上半年合計虧損199.92億元，營運陷入谷底。為照顧員工，王文淵去年仍逆勢拍板為台塑基層每人加薪1%，並加發3,300元的慰勉金；但協理級以上經營主管共體時艱不調薪。

而去年下半年受惠「後疫情商機」爆發，台塑四寶營運大逆轉，下半年爆賺近千億元，成功彌平上半年虧損，全年大賺726.94億元。今年上半年延續氣勢，加上2月德州冰風暴推升各項石化品價格狂飆，台塑四寶今年第1季合力大賺633.89億元，直逼去年全年獲利，且本周五即將揭曉的第2季財報可望更亮眼。外界推估今年台塑集團加薪幅度有機會上看3%，重回景氣多頭水準。