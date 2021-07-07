華紙：以加入RE100為目標 拉高綠源占比

華紙（1905）今（7）日召開股東會，由董事長黃鯤雄主持，他在會上宣示，華紙將以加入「國際再生能源倡議RE100」為目標，並帶動供應鏈響應，力求2030年使用60%再生能源，2050年100%使用再生能源，除現有的森林碳匯資產外，也將加強工廠內的能源自主率，並以智慧科技推動數位產銷，減少產品碳足跡。

黃鯤雄說，雖然過去三年整個市場低迷，特別是文化紙這個行業，不過華紙在這三年來，擴大了資本支出，在這個過程中，對經營結構做了重大改變。首先，華紙導入了數位工具即AI，重新串起物流、金流，改善了整個供應鏈，服務國內與國外五大洲的客戶。其次，華紙強化研發能量及專業、專利的布局。在這個過程中，推出了食安用紙及全回收產品系列。第三，華紙對整個產品結構做重新的檢視，走向低碳、低耗能的全回收系列。在這個過程中也得到日本及歐洲同業與業界的肯定。

去年一整年，新冠肺炎疫情肆虐及美中科技戰延燒，全球經濟成長明顯轉弱，影響華紙營運動能，2020年華紙合併營收186.8億元，全年稅後歸屬本公司淨損2億元，每股稅後淨損0.18元。股東會也通過決議不配發股利。

黃鯤雄指出，當今世界各國都面臨氣候變遷危機，尤其碳稅開徵迫在眉睫，沒有一個產業能置身事外。紙業以林木纖維為材料，本來就是循環經濟產業，更應成為碳中和的實踐者，華紙因此規劃，以數位科技進行能源替代與節能提效，以生質材料取代石化，期望儘早加入「國際再生能源倡議RE100」。

華紙目前已規劃三大作法：

1.擴大投資再生能源 : 花蓮廠目前已設置台灣唯一且發電量最大的生質能發電系統，預計年底完成升級後，可讓發電容量從16000kW提升至20000kW，將可增加能源自主率。花蓮廠同時正進行餘熱回收工程，將熱能回收再利用。

2.智慧轉型數位產銷 : 導入AI和AOI建立智慧偵測模型系統，事先預警，做好品質控管。另外，透過智慧巡檢及早發現設備異常，改善生產損耗並強化管理效益，藉此降減每個生產銷售環節的碳排放。

3. 深耕纖維材料領域：華紙去年進行組織改造並購入觀音廠，同時發表非塑食安用紙「益利CircuWell」系列產品，決心成為非塑全循環材料供應者。以此為基礎，花蓮廠與觀音廠計畫擴增產線，並投入更多研發經費，持續拓展非塑展品終端應用。

華紙表示，未來除善用兩岸造林廣達3萬餘公頃的碳匯資產，也會進一步透過數位轉型降減碳排放。