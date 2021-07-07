沒人看屋房價也在漲！台南新案Q2漲13%

市調機構統計指出，本土疫情爆發，加上房地合一、實價登錄新制夾擊，Q2市場觀望氛圍濃厚，全台看屋人潮大減43%，幾近腰斬，新推案個數、戶數也下滑逾2成，市況明顯熄火，不過房價仍「鐵板」一塊，與上季相比甚至微漲2%。

591新建案調查統計指出，自5月中旬三級警戒宣布後，市場直接進入「中場休息」，整體案場來人數較上季減幅高達43%，台中大減64%最多，高雄看屋量也減少近六成，雙北近五成，主要都會區僅新竹穩住，逆勢成長2%。

推案方面，Q2全台共推出343個，台南61個最多，其次為桃園58個、台中57個。和上季比較，七大都會區全數衰退，台中，台南減幅都達34%。

台北市疫情嚴重，但房市表現相對穩定，除新案開價每坪仍有百萬身價，維持首都燙金招牌，整體個案數與上季相比僅略降3%，為七都中最少，總銷金額達660億元，較上一季與去年同期均成長近2成。

591新建案表示，北市在危老與都更議題帶動下，近年新推案如雨後春筍般推出，過往量體大的信義、南港兩區，在本季上半場也分別推出「玥隱信義」、「擎天森林」等百億大案，帶動北市推案總銷量體在疫情下持續成長。

新北市在疫情及房地合一等夾擊下，第二季不僅推案個案數、戶數，相較首季均下修1到2成，總銷金額也較去年同期下滑逾1成，推案熱區新店央北、三重二重疏洪道等重劃區，雖然在4月及5月上旬仍有不少新案進場，但中旬後多半避開疫情，選擇延後推出新案。

桃園市受近年區內重劃區待售量過高，推升賣壓緊繃，加上疫情驟然襲來，Q2無論總銷、戶數及個案數，與上季相比均走跌1到2成；但部分擁有交通及公設題材的重劃區，房價仍相當強勢，以青埔為例，興富發旗下潤隆建設推出的百億大案「潤隆國家大院」，及璞元建設的「璞園那山階」，目前每坪開價均達4字頭。

新竹房市去年在政府出手干預下，市場態度轉趨低調，但整體市況並未降溫，總銷、戶數仍保有逾1成的增幅，尤其在竹北高鐵、縣治重劃區內等地，買氣仍維持一定熱度，開價也持續上升，高鐵特區東側，坤山建設所推出「坤山央央」，開價每坪超過60萬元。

原先推案熱絡的台中房市，第二季呈現全面熄火的狀態，僅總太建設在北屯廍子推出的最新造鎮案「心之所向」，較受注目。

南台灣部分，台南近年在台積電加持下，產業及房市紛紛起飛，在4月及5月上旬房市暢旺時，永康、安南、安平都有新案公開，個案數雖減少，但因單季價格上揚13%，總銷金額仍成長。高雄業者則多半放慢腳步，觀望疫情狀況，待疫情趨緩準備齊全後才會正式公開。