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防疫冷凍食品夯禎祥公司大賣 無人智慧工廠發揮功能

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
位在嘉義縣朴子市國內知名禎祥食品公司冷凍食品大賣，2年前啟用全台第一座無人智慧食品工廠，適發揮功能。圖／聯合報資料照片
位在嘉義縣朴子市國內知名禎祥食品公司冷凍食品大賣，2年前啟用全台第一座無人智慧食品工廠，適發揮功能。圖／聯合報資料照片

新冠肺炎疫情三級警戒，餐廳夜市無法內用，宅經濟及冷凍食品熱銷，食品工廠生產的冷凍、加工食品夯，位在嘉義縣朴子市國內知名的禎祥食品公司冷凍食品大賣，2年前啟用全台第一座無人智慧食品工廠，適發揮功能。

禎祥食品供應餐廳、航空公司空廚、大賣場、超市、早餐店等，還有網購宅配等通路，禎祥食品公司協理沈明賢說，受疫情影響，餐廳、空廚等供貨量減少，但早餐店、賣場超市、網購等需求量倍增。

禎祥食品熱賣冷凍食品，包括蘿蔔糕、湯包、水餃、葱油餅、毛豆等，農產品就近在嘉雲產地與農民契作生產，為因應防疫期間市場需求，自動生產線生產，其中2年前啟用的無人智慧食品工受注目。

2年前，創立於1959年的禎祥食品關係企業，晚間在朴子市嘉義總廠慶祝一甲子生日，當時副總統參選人、行政院前院長張善政等來賓祝賀，張善政讚賞禎祥啟用全台首座無人智慧食品工廠，開啟台灣食品業里程碑。

近年物聯網和人工智慧（AI）迅速發展，全球掀起「工業4.0」風潮，「智慧製造」成為新顯學。禎祥食品對產業趨勢敏銳，嗅到這波產業革命新氣息，數年積極投入重大資本建設新一代智慧化工廠，在60周年慶時宣布投產，全自動化工廠，更引領台灣食品業邁入智能生產的新時代。

禎祥食品生產冷凍蘿蔔糕行銷全台早餐店及各大超市、量販店，品質與銷量居領導地位，是禎祥代表性的產品，禎祥由張晁禎及張晁祥兄 弟父親張夢蛟創立，最早由農產品貿易及鹽漬食品製造起家，逐漸發 展成冷凍食品製造行銷專業廠商。

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