不畏疫情 台商購地投資嘉義縣馬稠後後期產業園區

去年底，行政院長蘇貞昌視察嘉義縣馬稠後後期產業園區開發工程，宣布送科園區大禮，讓蔡英文總統前年動土的馬稠後後期用地招商標售，由冷轉熱，已售出土地42.9公頃，標售率82%，其中經濟部投資台灣事務所日前通過台商回台投資的光隆精密公司，將在馬稠後後期產業園區興建汽車零件新廠。

光隆精密工業生產汽車、綠能等金屬零件，隸屬World Known MFG 集團，銷售英、美、歐多國，受美、中貿易戰影響，計畫斥資六億元在馬稠後園區興建智慧化新廠，並升級台中廠產線。

縣長翁章梁為實現農工大縣，積極推動分期辦理馬稠後後期產業園區土地標售案，已售出土地42.9公頃，標售率為82%，受疫情影響，預計8月辦理第三次土地標售公告，以及第一次公告標售購地廠商交地，使廠商得同步建廠。

馬稠後後期由縣府與台糖合作開發，占地343公頃，預定114年底完成開發，園區開發工程積極趕工中，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，標售每坪平均4萬3500元，全台最便宜。