快訊

拜登政府首度明確表態！ 白宮官員：美國不支持台灣獨立

林園石化廠大火「門窗跳震動舞」 距離總體檢不到半年

不畏疫情 台商購地投資嘉義縣馬稠後後期產業園區

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣馬稠後後期用地招商標售率82%，全台防疫三級前，經發處召開招商說明會。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣馬稠後後期用地招商標售率82%，全台防疫三級前，經發處召開招商說明會。 記者魯永明／翻攝

去年底，行政院長蘇貞昌視察嘉義縣馬稠後後期產業園區開發工程，宣布送科園區大禮，讓蔡英文總統前年動土的馬稠後後期用地招商標售，由冷轉熱，已售出土地42.9公頃，標售率82%，其中經濟部投資台灣事務所日前通過台商回台投資的光隆精密公司，將在馬稠後後期產業園區興建汽車零件新廠。

光隆精密工業生產汽車、綠能等金屬零件，隸屬World Known MFG 集團，銷售英、美、歐多國，受美、中貿易戰影響，計畫斥資六億元在馬稠後園區興建智慧化新廠，並升級台中廠產線。

縣長翁章梁為實現農工大縣，積極推動分期辦理馬稠後後期產業園區土地標售案，已售出土地42.9公頃，標售率為82%，受疫情影響，預計8月辦理第三次土地標售公告，以及第一次公告標售購地廠商交地，使廠商得同步建廠。

馬稠後後期由縣府與台糖合作開發，占地343公頃，預定114年底完成開發，園區開發工程積極趕工中，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，標售每坪平均4萬3500元，全台最便宜。

經發處表示，第2次標售參與競標包括醫療生技長庚醫學、食品業大成長城等指標性大廠，標售47筆土地、合計37.73公頃，其中長照產業用地31筆、15.38公頃，機械產業用地16筆、22.35公頃，標售結果，長照19筆8.95公頃，機械14筆19.53公頃，合計29家廠商共33筆28.48公頃，標售總價比總底價多出1億元。

嘉義縣馬稠後後期用地招商標售率82%，經濟部投資台灣事務所日前通過台商回台投資的光隆精密公司，將在馬稠後後期產業園區興建汽車零件新廠。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣馬稠後後期用地招商標售率82%，經濟部投資台灣事務所日前通過台商回台投資的光隆精密公司，將在馬稠後後期產業園區興建汽車零件新廠。 記者魯永明／翻攝

長照 土地標售

延伸閱讀

房地交易 可望迎解封行情

建設公司老闆發善心 捐助嘉義縣消涼感背心及冷凍塊

期待微解封 逾萬人申請13日後入太魯閣登山、爬古道

嘉縣偷排廢棄物事件層出不窮 議員爭取水肥處理廠

相關新聞

沒人看屋房價也在漲！台南新案Q2漲13%

市調機構統計指出，本土疫情爆發，加上房地合一、實價登錄新制夾擊，Q2市場觀望氛圍濃厚，全台看屋人潮大減43%，幾近腰斬，...

防疫冷凍食品夯禎祥公司大賣 無人智慧工廠發揮功能

新冠肺炎疫情三級警戒，餐廳夜市無法內用，宅經濟及冷凍食品熱銷，食品工廠生產的冷凍、加工食品夯，位在嘉義縣朴子市國內知名的...

不畏疫情 台商購地投資嘉義縣馬稠後後期產業園區

去年底，行政院長蘇貞昌視察嘉義縣馬稠後後期產業園區開發工程，宣布送科園區大禮，讓蔡英文總統前年動土的馬稠後後期用地招商標...

東元父子鬥 公開收購添變數

東元父子經營權大戰高潮迭起，昨天東元董事會拍板七月廿三日舉行股東會，地點在桃園東元中壢廠，雙方都說自己會贏，而黃茂雄找上...

陽明5月獲利 大賺百億元

海運旺季報到前，陽明獲利先鳴槍。陽明海運昨（6）日公布5月自結獲利，稅後純益約105.2億元，年增率達152倍，每股純益...

東元之爭 燒到銀行端

東元父子黃茂雄、黃育仁經營權大戰戰火繼續延燒，菱光科技收購案資金來源成為爭議，焦點從六家壽險業，再轉至中國信託銀行。黃育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。