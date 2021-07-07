不畏疫情 台商購地投資嘉義縣馬稠後後期產業園區
去年底，行政院長蘇貞昌視察嘉義縣馬稠後後期產業園區開發工程，宣布送科園區大禮，讓蔡英文總統前年動土的馬稠後後期用地招商標售，由冷轉熱，已售出土地42.9公頃，標售率82%，其中經濟部投資台灣事務所日前通過台商回台投資的光隆精密公司，將在馬稠後後期產業園區興建汽車零件新廠。
光隆精密工業生產汽車、綠能等金屬零件，隸屬World Known MFG 集團，銷售英、美、歐多國，受美、中貿易戰影響，計畫斥資六億元在馬稠後園區興建智慧化新廠，並升級台中廠產線。
縣長翁章梁為實現農工大縣，積極推動分期辦理馬稠後後期產業園區土地標售案，已售出土地42.9公頃，標售率為82%，受疫情影響，預計8月辦理第三次土地標售公告，以及第一次公告標售購地廠商交地，使廠商得同步建廠。
馬稠後後期由縣府與台糖合作開發，占地343公頃，預定114年底完成開發，園區開發工程積極趕工中，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，標售每坪平均4萬3500元，全台最便宜。
經發處表示，第2次標售參與競標包括醫療生技長庚醫學、食品業大成長城等指標性大廠，標售47筆土地、合計37.73公頃，其中長照產業用地31筆、15.38公頃，機械產業用地16筆、22.35公頃，標售結果，長照19筆8.95公頃，機械14筆19.53公頃，合計29家廠商共33筆28.48公頃，標售總價比總底價多出1億元。
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