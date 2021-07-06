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久舜營造捐血活動 獲得279袋熱血

聯合新聞網 / 綜合報導
因應血荒，久舜營造在內湖總部樓下舉辦捐血活動，號召員工、協力廠商、業主一起挽袖捐熱血。久舜營造/提供
因應血荒，久舜營造在內湖總部樓下舉辦捐血活動，號召員工、協力廠商、業主一起挽袖捐熱血。久舜營造/提供

久舜營造善盡企業社會責任，6日發起捐熱血、分享愛活動。雖然酷暑逼人，民眾不畏高溫炎熱熱烈響應挽袖捐血，經一天的努力，共募集279袋血液，挹注血庫之急。

久舜近百位員工熱情捲袖參與，總經理蔡長榮和專案部協理鄭維良想到可以助人就熱血奔騰，還攜家帶眷共同響應這項別具意義的活動。內湖附近的企業：合作金庫、昇恆昌、緯來電視台、內湖消防隊等都就近來到熱烈響應。而久舜營造為了鼓勵大家捐熱血，也提供超商禮券與口罩等獎品。

全台自5月疫情升級三級警戒後，影響民眾外出捐血意願，血庫缺血狀態也逐漸顯現，久舜營造6日帶領義工團隊在內湖區辦理捐血活動，希望藉此機會呼籲大家踴躍參與，血液庫存量是醫療體系重要後盾，我們齊心防疫，疫起挺住醫療面對疫情，共同並肩作戰。

此外，久舜營造在北部尚有多個工區，也鼓勵各工區的員工，就近在鄰近的捐血中心，在配合政府的防疫政策與捐血中心的防疫措施下完成捐血。久舜營造將持續傳遞愛與善的關懷，期望透過這次活動幫助血庫存量達安全指標，並盼能拋磚引玉吸引更多民眾加入捐血行列。

捐血中心 疫情

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