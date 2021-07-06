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賴正鎰：三級警戒若解除 房市新案開價估漲逾15%

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
賴正鎰。 報系資料照／記者游智文攝影
賴正鎰。 報系資料照／記者游智文攝影

全國商總主席、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰今(6)日說，政府七月推出實價登錄與房地合一「雙2.0」的打房原子彈，5月遭新冠疫情削弱原本預估的打房力道，尤其歷經半年預告，建商遞延推案，消費者自我調適後，只是推案銷售與購地放緩，但對基本盤的房價並無影響。

賴正鎰認為，全國疫苗施打率已經突破10%，還會提速增長，疫情若能在七月中旬解除三級後趨緩，Q3報復性消費出籠，房地產Q4推案量就會恢復常態。總體來說，去年推案總銷達1.6兆元的盛況雖不再，但今年房市「先蹲後跳」，今年Q4將會急拉尾盤，預估全年總案量可維持在1.1兆元規模。尤其受營建成本上漲，他預估，新建案開案價調漲約15至20%

賴正鎰指出，去年起，接連兩年，全球主要國家多實施貨幣寬鬆政策及降低利率措施紓困救市，低利率、大印鈔助長美、加、歐、日等國持續QE金融寬鬆，金融與消費市場助長通膨疑慮，雖然各主要大國普遍擴大注射疫苗，但是Delta印度變異株在全球持續擴散，各國正加緊設法防堵。新冠肺炎造成全球1.8億人確診染疫，近400萬人死亡，成了天外飛來最大的黑天鵝，對全球經濟產生泡沫化的憂心與影響。

在台灣，新冠肺炎疫情衝擊加上國內三級警戒再三延長，讓全台百業蕭條，民眾減少外出，餐飲僅限外帶，影響旅宿業及餐飲業的運營，中小型業者都快撐不住龐大資金壓力，只好暫時停業。根據統計，截至6月底，已有267家業者實施無薪假，總人數更高達4174 人，遽增 45%。甚至多家五星飯店宣布終止營業。

政府在4月通過房地合一2.0修法，與實價登錄2.0同步在7月1日實施，房地產憂心原子彈來了，未料新冠肺炎疫情來勢洶洶，工地缺工缺料下，還要防疫，預售屋賞屋驟減，工地也被迫減工。房地產可謂腹背受敵，多數建商只好緊急封盤或暫緩520檔期的推案，下半年Q3的928檔期也備受考驗。

賴正鎰說，他在今年5月時曾建議政府「雙2.0」暫緩一年，但財政部與內政部都異口同聲強調「如期上路」，當時業界從觀望轉踏實，開始認真思考實際的因應策略。他發現近一個月來，仲介、代銷與建商紛紛提前部署因應市場變化，包括縮盤，遞延推案，預售案改成屋後銷售。

賴正鎰表示，下半年與明年房市表現並不悲觀，因為台灣房市會有機會在今年Q4隨報復性消費出籠而出現快速反彈，且新成屋的不二價市場會加速成形，預售案也會減半，變成先建後售居多；此外，高資產族的置產計畫增加，52坪以上的中大坪數產品，將可望重回主流。

他認為，未來解除三級警戒後隨著報復性消費意識抬頭，房市也可望反彈回溫，特別是原物料上漲、工資增加及通膨疑慮，種種因素都可能推升房價，他估算在這一波土地與鋼價、原物料雙漲推升下，營建成本每坪至少多出2萬元，較去年提高15%以上，建商只好減少預售比例，改採「邊建邊售」或「先建後售」，下半年呈現「量縮、價揚」格局，預估售價將往上再墊高1至2成。

賴正鎰 疫情

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