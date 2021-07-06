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momo購物網悠遊付品牌購物節 會員獨享最高8%回饋

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
悠遊付與momo購物網聯手，於7月6日至7月20日舉辦悠遊付品牌購物節。圖／悠遊卡公司提供
悠遊付與momo購物網聯手，於7月6日至7月20日舉辦悠遊付品牌購物節。圖／悠遊卡公司提供

悠遊付與momo購物網聯手，於7月6日至7月20日舉辦悠遊付品牌購物節，不但祭出會員獨享最高8%悠遊付儲值金回饋外，還可搭配momo購物網期間舉辦的Dyson超級品牌日及momo好運購物節，優惠加乘會員好康賺很大。

自7月6日至7月20日，悠遊付品牌購物節提供在momo購物網單筆消費滿15,000元以上，悠遊付儲值金6%回饋，每一悠遊付帳戶回饋上限1,500元；悠遊付新戶另外加碼2%，回饋率達8%，每一悠遊付帳戶回饋上限2,000元。

在悠遊付品牌購物節期間，momo購物網還有舉辦兩大購物節，消費者好康效益再加乘；其中，7月3日至7月11日，享受momo購物網上商品打折的同時，還可享有悠遊付儲值金回饋，7月6日更是momo購物網舉辦的Dyson超級品牌日，受到消費者喜愛的吸塵器、掃地機器人、空氣清淨機及吹風機等都將推出優惠價，加上悠遊付品牌購物節的回饋，想購置相關家電的消費者，真的是買到賺到。

momo 購物網 Dyson

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