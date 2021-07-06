快訊

獨／北市聯醫忠孝院區2醫護「無症狀確診」 90人遭匡列

83萬人搶先上網登記疫苗…非金馬澎算數嗎？指揮中心回應

勤凱6月營收連十個月創新高 上半年營收年增逾6成

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

導電漿料大廠勤凱科技（4760）今（6）日公告6月營收為1.63億元，續創歷史新高紀錄，也是該公司單月合併營收連續第十個月創高，勤凱並表示，在下游市場需求仍熱絡下，該公司也以擴產因應，對下半年旺季效應持樂觀看法。

勤凱6月合併營收1.63億元，較去年同期成長60.56%，並較上月成長4.37%；今年第二季營收為4.72億元，較上季成長12.19%，較去年同期成長53.87%，累計今年上半年合併營收為8.94億元，較去年同期成長60.69%。

勤凱表示，今年以來導電漿料訂單供不應求，為滿足客戶需求，擴產進度如期進行中，6月營收再創歷史新高，並站上1.6億元大關。下游客戶需求持續熱絡，勤凱已擴產因應，下半年的旺季效應樂觀可期。

勤凱訂單滿手，近期被動元件客戶又受惠馬來西亞封城的轉單效益，出貨量持續攀升，營收已連續十個月刷新歷史紀錄，時序進入傳統旺季，預期拉貨動能將更為強勁，以目前的訂單能見度來看，下半年訂單將持續火熱，而新產能將能全面滿足旺季訂單需求，拉動業績繼續攀升。

勤凱積極拓展新產品、新客戶有成，去年新增韓國被動元件廠客戶，逐漸建立在韓國的知名度，今年再次取代日本供應商，獲得韓國另一家被動元件廠的認證並已正式下單，新訂單將自第三季陸續量產，隨著產品交貨品質的穩定性，預期出貨量將持續成長。此外，勤凱也陸續送樣給日本大廠測試，並持續投入研發量能，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機。

營收 被動元件廠

延伸閱讀

智邦6月營收月減8.02% 市場估7月將回升

3cm手勢的獵巫（下）：仇男南韓仇女「鏡像攻擊」有效嗎？

全宇公告6月合併營收2.04億 年增23.04%

上月業績／海悅+8.3% 樂觀後市

相關新聞

陽明解禁首日收漲停 與長榮雙創歷史新高

台股今（6）日一度衝上萬八，航海王漲勢再啟，陽明（2609）解除處置交易後的首日，股價開高走高衝上漲停216.5元，盤中...

華航「防疫安心GO專區」上線 打造一站式線上平台

中華航空（2610）旅客服務再進化，官網推出「防疫安心GO專區」，整合防疫旅館及防疫接送車預訂、核酸檢測醫院資訊、Wi-...

三級警戒無米可炊 飯店股亞都上月營收不到500萬

三級警戒海嘯席捲飯店股6月份營收，亞都（5703）公告6月分營收僅491.5萬元，年衰74.99%，累計上半年營收1.2...

中菲行6月營收29.4億元再創新高 年增率41.4%

中菲行（5609）6月結集團營收29.4億元，再創新高，年增率41.4%。累計1月至6月營收為152.9億，年增率38%...

分析精準醫療市場 KPMG：契機是大眾健康、醫材

新冠疫情已經讓全球看到零接觸診療的重要性，以及整合資訊及醫療服務的迫切性。安侯建業聯合體計師事務今（6）日出版《台灣精準...

中石化亞灣區土地重啟標售 兩筆總價27.4億元起跳

中石化（1314）公開標售位在高雄亞洲新灣區（簡稱亞灣區）的兩筆土地，今（6）日公開底價，兩筆土地標售底價分別為每坪75...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。