勤凱6月營收連十個月創新高 上半年營收年增逾6成

導電漿料大廠勤凱科技（4760）今（6）日公告6月營收為1.63億元，續創歷史新高紀錄，也是該公司單月合併營收連續第十個月創高，勤凱並表示，在下游市場需求仍熱絡下，該公司也以擴產因應，對下半年旺季效應持樂觀看法。

勤凱6月合併營收1.63億元，較去年同期成長60.56%，並較上月成長4.37%；今年第二季營收為4.72億元，較上季成長12.19%，較去年同期成長53.87%，累計今年上半年合併營收為8.94億元，較去年同期成長60.69%。

勤凱表示，今年以來導電漿料訂單供不應求，為滿足客戶需求，擴產進度如期進行中，6月營收再創歷史新高，並站上1.6億元大關。下游客戶需求持續熱絡，勤凱已擴產因應，下半年的旺季效應樂觀可期。

勤凱訂單滿手，近期被動元件客戶又受惠馬來西亞封城的轉單效益，出貨量持續攀升，營收已連續十個月刷新歷史紀錄，時序進入傳統旺季，預期拉貨動能將更為強勁，以目前的訂單能見度來看，下半年訂單將持續火熱，而新產能將能全面滿足旺季訂單需求，拉動業績繼續攀升。

勤凱積極拓展新產品、新客戶有成，去年新增韓國被動元件廠客戶，逐漸建立在韓國的知名度，今年再次取代日本供應商，獲得韓國另一家被動元件廠的認證並已正式下單，新訂單將自第三季陸續量產，隨著產品交貨品質的穩定性，預期出貨量將持續成長。此外，勤凱也陸續送樣給日本大廠測試，並持續投入研發量能，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機。