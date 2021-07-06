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陽明解禁首日收漲停 與長榮雙創歷史新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（6）日一度衝上萬八，航海王漲勢再啟，陽明（2609）解除處置交易後的首日，股價開高走高衝上漲停216.5元，盤中雖有打開，終場仍是漲停作收，上漲19.5元，寫下歷史新高價，長榮（2603）也創收盤新高，不過，萬海（2615）開高走低，跌破300元，翻黑收在296元。

航運股今日再成為多頭領軍指標，早盤占大盤成交比重一度衝上55%，盤中類股指數則一度衝上400點大關，達401.46點，創下歷史新高，終場類股收漲2.54%，占大盤成交比重48.2%。

盤面上，陽明今日解除分盤交易，解禁首日股價強漲，早盤以201元開高，一舉突破200元關卡，股價開高走高直衝上漲停216.5元，盤中一度開開關關，午盤過後鎖死，終場仍有逾5,000張的漲停追買單，股價創下歷史新高。

貨櫃三雄中，長榮以218.5元開高，一度拉升至233元，創下盤中天價，早盤一度短暫翻黑下滑至212元，終場收在224元，上漲7元，漲幅3.22%，爆出逾52.4萬張成交量，居個股成交量冠軍，收盤也創下歷史新高。

萬海則是開高走低，以304元開出，一度拉升至324元，盤中震盪翻黑，收在296元，下跌6元，跌幅1.98%，股價失守300元。

萬海 長榮

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