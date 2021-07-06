疫後旅遊新趨勢 最愛宅飯店享受套裝行程

根據數位旅遊平台Agoda「2021年旅遊趨勢」調查，輕旅行、探索在地新景點及參加活動體驗為今年全球旅客最想要的旅遊方式，調查中也發現旅客對飯店的需求轉變，不僅只是住宿空間，旅客更期待飯店能提供獨特的旅行體驗。為滿足新興的旅遊需求，Agoda攜手合作夥伴特別推出優惠套裝方案，從調酒暢飲、湖畔下午茶、Spa芳療折扣到提前入住、延後退房或房間升等多元服務應有盡有，疫情後就跟著Agoda一起出遊，讓你完全放鬆不用規劃行程，宅度假也能chill一整天。

目前國內旅行仍是亞太地區旅客的首選，Agoda調查也顯示旅客更重視住宿提供的優惠方案，全球旅客最期待的住宿方案前五名包含餐飲優惠、體驗活動、提前入住或延後退房、房間升等及設施優惠券如Spa水療、私人溫泉等。從不同的市場來看，菲律賓、泰國及日本的旅客將優先考慮飯店提供的餐飲優惠，來自印尼、越南和泰國的旅客則最看重飯店提供的體驗活動，有趣的是，最想待在飯店一整天的旅客非新加坡、馬來西亞和印尼的旅客莫屬，最希望能提前入住或延後退房。

Agoda也揭曉台灣旅客的前三名住宿條件，依序為餐飲優惠、體驗活動、提前入住或延後退房。待疫情趨緩後國旅重啟，餐飲優惠首選台北晶華飯店和喜瑞飯店，豪華客房紅白酒大賞及調酒暢飲方案非常適合度假想享受微醺感的旅客；跟小小孩同出遊則能選擇台中兆品酒店-兆尹樓提供的超值親子住房專案，包含家庭友善空間及科博館門票，遛小孩必去的科博館不僅擁有豐富的館藏，也常設計多樣性的教育活動，偏愛在飯店待久一點的你不妨入住宜蘭沐恩國際溫泉渡假飯店，選擇延後退房方案盡享泡湯時光，一解疫情以來的焦慮情緒，重新享受旅遊帶來的美好。

Agoda東南亞和大洋洲區域總監Enric Casals表示：「隨著各國國旅回溫以及旅客對住宿空間的需求轉變，我們發現旅客對住宿體驗的期待更高、更多元，為提供與一般飯店不同的住宿體驗，Agoda以優惠的價格結合住宿及多元方案，像是提供下午茶、Spa水療折扣或博物館門票等，不論是想享受宅度假的小資族或是一家大小同遊的親子旅遊，Agoda優惠套裝方案都能提供充實的旅遊體驗，全方位滿足疫後旅遊的心。」