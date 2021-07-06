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指揮中心：日本提供113萬劑AZ疫苗7月8日下午抵台

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，日本政府繼6月4日提供我國124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，再提供113萬劑AZ疫苗予我國人使用。

該批疫苗預定於7月8日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業，再提供新冠肺炎接種計畫所列實施對象進行接種。

全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，日本政府再度伸出援手追加這批新冠疫苗，將有助於提升我國疫苗涵蓋率，並给予國内疫情防治極大幫助，指揮中心謹向日本政府與人民至上誠摯謝意。

新冠疫苗

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