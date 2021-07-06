三級警戒無米可炊 飯店股亞都上月營收不到500萬

三級警戒海嘯席捲飯店股6月份營收，亞都（5703）公告6月分營收僅491.5萬元，年衰74.99%，累計上半年營收1.21億元，年減38.23%。亞都表示，因新冠肺炎三級警戒餐飲及客房休館，使6月營收來到史上新低。

亞都表示，三級警戒後，客房休館，餐飲的部分也未經營外送市場，主要考量飯店餐飲營造的是屬於體驗式的消費，不適合做外送，因此僅銷售冷凍包，運用烘焙、中餐與西餐的餐飲技術，透過大量生產、急速冷凍將商品轉化為消費者在家中也能簡易享受的美食，是6月營收的主要來源。

疫情期間，亞緻餐飲以完整消費者一日餐飲所需為目標，自麗緻坊冷凍麵包上架後即鎖定早餐市場，而7月起接續「天香小食」系列上架，讓消費者在家中享受廣式午茶點心。

亞緻餐飲表示，上架系列主題商品為每一季的規劃，所幸在超前佈署的安排下，疫情期間將原訂第三、四季的提前上架。自5月以來，亞緻餐飲購物車銷售業績已相較同年四月成長40~50%，當品出貨量幾乎是日常的4-5倍。而繼上個月麗緻坊冷凍麵包後，7月上架5款天香小食，是在冷凍麵包、點心外的另一款中式選擇。