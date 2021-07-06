快訊

直播／死亡個案回到2位數 今增本土27例、17死

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

三級警戒無米可炊 飯店股亞都上月營收不到500萬

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

三級警戒海嘯席捲飯店股6月份營收，亞都（5703）公告6月分營收僅491.5萬元，年衰74.99%，累計上半年營收1.21億元，年減38.23%。亞都表示，因新冠肺炎三級警戒餐飲及客房休館，使6月營收來到史上新低。

亞都表示，三級警戒後，客房休館，餐飲的部分也未經營外送市場，主要考量飯店餐飲營造的是屬於體驗式的消費，不適合做外送，因此僅銷售冷凍包，運用烘焙、中餐與西餐的餐飲技術，透過大量生產、急速冷凍將商品轉化為消費者在家中也能簡易享受的美食，是6月營收的主要來源。

疫情期間，亞緻餐飲以完整消費者一日餐飲所需為目標，自麗緻坊冷凍麵包上架後即鎖定早餐市場，而7月起接續「天香小食」系列上架，讓消費者在家中享受廣式午茶點心。

亞緻餐飲表示，上架系列主題商品為每一季的規劃，所幸在超前佈署的安排下，疫情期間將原訂第三、四季的提前上架。自5月以來，亞緻餐飲購物車銷售業績已相較同年四月成長40~50%，當品出貨量幾乎是日常的4-5倍。而繼上個月麗緻坊冷凍麵包後，7月上架5款天香小食，是在冷凍麵包、點心外的另一款中式選擇。

餐飲 營收

延伸閱讀

北埔老街店家含淚求生存 一碗粄條都能外送上門

PGO挺外送！購車最高享12％優惠

「冠軍肉桂捲」在家輕鬆做！獨家配方送到府，Funsiamo烘焙組2.0還有貝果、鹽之花奶油捲

星巴克變身台北最美「CAFE!N 旗艦店」！2層樓簡約咖啡廳，外帶外送優惠先收

相關新聞

中菲行6月營收29.4億元再創新高 年增率41.4%

中菲行（5609）6月結集團營收29.4億元，再創新高，年增率41.4%。累計1月至6月營收為152.9億，年增率38%...

分析精準醫療市場 KPMG：契機是大眾健康、醫材

新冠疫情已經讓全球看到零接觸診療的重要性，以及整合資訊及醫療服務的迫切性。安侯建業聯合體計師事務今（6）日出版《台灣精準...

中石化亞灣區土地重啟標售 兩筆總價27.4億元起跳

中石化（1314）公開標售位在高雄亞洲新灣區（簡稱亞灣區）的兩筆土地，今（6）日公開底價，兩筆土地標售底價分別為每坪75...

汽車帶動 信邦上半年營收創歷史同期新高

電子零組件廠商信邦（3023）公布6月營收、第2季營收與上半年營收，均創歷年同期新高點。

晨暉6月合併營收3,167萬元 年增2.77％

保健食品廠晨暉（1271）5日公告6月合併營收3,167萬元，較上月與去年同期成長5.57％及2.77％，創歷史新高；累...

東元老黃鬥小黃 法律戰變銀彈戰

東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁爭奪菱光經營權的戰火，從法律戰延伸至銀彈戰。黃茂雄為了拿下由黃育仁擔任董座的菱光，日前聯手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。