中菲行6月營收29.4億元再創新高 年增率41.4%

中菲行（5609）6月結集團營收29.4億元，再創新高，年增率41.4%。累計1月至6月營收為152.9億，年增率38%。

受惠於今年海、空運的運價維持高檔，需求量強勁，中菲行6月營收29.4億元，寫下新高記錄；其中，海運業務營收12.85億元，年增率高達130.7%，占比43.7%，空運業務營收15.44億元，年增10.4%，營收占比52.5%。

上半年中菲行營收152.9億元，年成長38%，其中，海運營收居高不下，達到64.03億元，占整體營收比重41.%，年增95.5%；空運業務營收82.38億元，營收占比53.9%，年增15%；至於積極推動的合同物流，營收為6.49億元，占4.2%，年增率1%。

中菲行5月稅後淨利為1.35億元，每股稅盈餘達1.07元。隨著全球貨運的運送價格高漲，中菲行的，商業智慧科技（BIT）部門亦成為支援集團包括空運、海運及合同物流三個事業單位，朝向產品多元化、系統數位化、服務最佳化、操作優質化及管理效能化的最佳後盾。

中菲行從資訊科技提升的商業智慧科技（BIT， Business Intelligence Technology）部門的專業實力，透過自行研發之 Web 3.0 雲端物流平台的移動智慧物流系統 - 中菲行增值訊息系統 （DimercoValue Plus System®），以達虛實並進、服務客戶，成為客戶「移動智慧 - 物流服務夥伴」。