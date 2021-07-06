快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中菲行6月營收29.4億元再創新高 年增率41.4%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

中菲行（5609）6月結集團營收29.4億元，再創新高，年增率41.4%。累計1月至6月營收為152.9億，年增率38%。

受惠於今年海、空運的運價維持高檔，需求量強勁，中菲行6月營收29.4億元，寫下新高記錄；其中，海運業務營收12.85億元，年增率高達130.7%，占比43.7%，空運業務營收15.44億元，年增10.4%，營收占比52.5%。

上半年中菲行營收152.9億元，年成長38%，其中，海運營收居高不下，達到64.03億元，占整體營收比重41.%，年增95.5%；空運業務營收82.38億元，營收占比53.9%，年增15%；至於積極推動的合同物流，營收為6.49億元，占4.2%，年增率1%。

中菲行5月稅後淨利為1.35億元，每股稅盈餘達1.07元。隨著全球貨運的運送價格高漲，中菲行的，商業智慧科技（BIT）部門亦成為支援集團包括空運、海運及合同物流三個事業單位，朝向產品多元化、系統數位化、服務最佳化、操作優質化及管理效能化的最佳後盾。

中菲行從資訊科技提升的商業智慧科技（BIT， Business Intelligence Technology）部門的專業實力，透過自行研發之 Web 3.0 雲端物流平台的移動智慧物流系統 - 中菲行增值訊息系統 （DimercoValue Plus System®），以達虛實並進、服務客戶，成為客戶「移動智慧 - 物流服務夥伴」。

營收 中菲行

延伸閱讀

疫情下宅經濟發燒 消保處籲物流業者負擔損害賠償責任

陽明強化防疫 推「e-櫃台」服務

張國華再造綠色奇蹟

外資提款 6月匯出534億

相關新聞

中菲行6月營收29.4億元再創新高 年增率41.4%

中菲行（5609）6月結集團營收29.4億元，再創新高，年增率41.4%。累計1月至6月營收為152.9億，年增率38%...

分析精準醫療市場 KPMG：契機是大眾健康、醫材

新冠疫情已經讓全球看到零接觸診療的重要性，以及整合資訊及醫療服務的迫切性。安侯建業聯合體計師事務今（6）日出版《台灣精準...

中石化亞灣區土地重啟標售 兩筆總價27.4億元起跳

中石化（1314）公開標售位在高雄亞洲新灣區（簡稱亞灣區）的兩筆土地，今（6）日公開底價，兩筆土地標售底價分別為每坪75...

汽車帶動 信邦上半年營收創歷史同期新高

電子零組件廠商信邦（3023）公布6月營收、第2季營收與上半年營收，均創歷年同期新高點。

晨暉6月合併營收3,167萬元 年增2.77％

保健食品廠晨暉（1271）5日公告6月合併營收3,167萬元，較上月與去年同期成長5.57％及2.77％，創歷史新高；累...

東元老黃鬥小黃 法律戰變銀彈戰

東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁爭奪菱光經營權的戰火，從法律戰延伸至銀彈戰。黃茂雄為了拿下由黃育仁擔任董座的菱光，日前聯手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。