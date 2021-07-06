分析精準醫療市場 KPMG：契機是大眾健康、醫材

新冠疫情已經讓全球看到零接觸診療的重要性，以及整合資訊及醫療服務的迫切性。安侯建業聯合體計師事務今（6）日出版《台灣精準健康產業-數位科技篇》產業專刊，以在地角度盤點台灣過去精準健康產業，從既有優勢找出未來三到五年的利基市場，並認定契機在於大眾健康、醫材等兩大產業。

安侯建業健康照護與生技產業主持會計師寇惠植認為，台灣高齡化社會趨勢下，精準健康照護也將是改善社會發展的重要手段，醫療與ICT產業所形成的共同產業鏈，再加上完整的健保資料庫，將扮演台灣推動精準健康產業的關鍵角色。

寇惠植表示，憑藉台灣長年耕耘的ICT與製造業基礎，透過積極投入數位轉型與跨產業合作，未來將有助於在於高階、智慧化醫材及小型居家照護設備製造等有突破性的發展。

寇惠植指出，台灣數位精準健康產業，目前面臨四個挑戰，首先，AI分析尚未成熟，大數據無法達到跨領域價值應用最佳化；第二，因數據建置成本高昂，普及難度高；第三，數據蒐集來源不明確，使分析結果精準度仍有落差；第四，軟體研發人才培育與技術研發上的起步，與國際相比腳步不及。

寇惠植表示，美國、日本與中國大陸都是重要合作市場，目前遠距醫療是美國生醫產業成長最快速的領域之一；大陸近年則積極推動智慧醫院升級；日本的人口超高齡化，仍然是其一直以來面臨的迫切問題，遠距長照需求、居家智慧醫材及生物檢測技術等，都是台灣業者接軌日本市場最大的切入點。

安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞建議，數位醫療產業是一個跨緯度的創新，需要資訊科技、醫療生技、資本市場、與法規調和等四大構面整合，值此生技新藥產業發展條例即將落日修正之際，企業界更有必要深入研究已達到產業整合落地的效果。