香格里拉台南遠東推月餅禮盒 提前預購享85折優惠

搶攻中秋送禮商機，香格里拉台南遠東飯店今年推出三款月餅禮盒，包含香格里拉台南台北遠東飯店攜手打造「花詠豪華月餅音樂禮盒」與「南北花漾經典月餅禮盒」，及台南限定款「花紅奶黃月餅禮盒」；此外，品香坊外賣店亦推出手工「綜合蛋黃酥」、「鳳梨酥」及「精選磅蛋糕餅乾禮盒」，8月22日前享85折預購優惠。

今年的月餅禮盒以花卉為主軸，運用水墨畫應物象形技法，巧妙地將圓月、玉兔、窗花、竹等元素融入象徵美好圓滿的意境，並特別選用細緻觸感材質，打造食用後可再利用作為收納盒的環保概念，每款月餅禮盒更貼心地依照送禮客群各有獨特設計巧思。

針對高端客戶，香格里拉台南台北遠東飯店打造限量款「花詠豪華月餅音樂禮盒」，盒身特別飾上精巧結繩，畫龍點睛的工藝之美為禮盒增添尊貴典雅，每盒四顆125 公克月餅，精選油潤皮薄的廣式黑芝麻南瓜杏仁、蓮蓉桂花蛋黃、椴木香菇滷肉，及拿鐵咖啡黑糖麻糬桃山皮月餅，此款禮盒贈送香格里拉與福爾摩沙濾掛咖啡各一包、及不繡鋼手沖咖啡壺250ml一件，售價1,988元。

另一款，「南北花漾經典月餅禮盒」亦由香格里拉台南台北遠東共同為喜愛嘗鮮的消費者設計，每盒八顆90公克月餅，售價1,288元，內含清新桃山皮奶月餅四款口味：奶黃蜜漬鳳梨乾、金桔香柚檸檬、白巧克力蔓越莓、拿鐵咖啡黑糖麻糬，及廣式月餅四款口味：蓮蓉蛋黃、栗子豆沙、黑芝麻南瓜杏仁、椴木香菇滷肉，上述各一顆，多樣風味滿足味蕾；吸睛亮眼的禮盒設計，透過中式窗櫺欣賞花卉，以百花齊開，象徵幸福快樂的意涵。

老少咸宜台南限定款「花紅奶黃月餅禮盒」，每盒六顆90公克月餅，售價1,188元，濕潤美味的奶黃內餡包含：金沙奶黃、芝麻南瓜杏仁奶黃、白玉麻糬奶黃各二顆；以象徵吉祥富貴的牡丹花的禮盒設計，表達最誠摯的祝福。