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國家生技研究園區聯外道路工程招標 27日開標

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
國家生技研究園區聯外道路工程，已於6月30日刊登政府採購網公告招標，預定今年7月27日下午3時開標。 路線示意圖由新工處提供
國家生技研究園區聯外道路工程，已於6月30日刊登政府採購網公告招標，預定今年7月27日下午3時開標。 路線示意圖由新工處提供

台北市政府工務局新建工程處辦理之國家生技研究園區聯外道路工程，已於6月30日刊登政府採購網公告招標，預定今年7月27日下午3時開標，該工程預算金額為10.72億餘元，有意參與投標的廠商，可查詢政府電子採購網或撥打台北市民當家熱線1999（外縣市請撥02-27208889）轉7957洽詢新工處規劃設計科，瞭解相關詳情。

新工處規設科科長郭玉仙表示，此案是配合國家生技研究園區完工營運，增加約2,000人進駐人員往來需求，爰自南港區忠孝東路7段與興中路路口，以隧道形式穿越中南山銜接至研究院路一段130巷，興建道路全長約824公尺，平面段約108公尺，隧道段約716公尺；另為提供隧道綠色運輸及良好通行空間，設有獨立自行車道，以提升國家生技研究園區人員及周圍地區居民騎乘腳踏車來往捷運站意願。

郭玉仙說，國家生技研究園區聯外道路工程完工後預期還可使南港區橫科、舊莊地區居民往來市中心更加便捷順暢，且於颱風期間提供四分溪南側區域防災替代交通動線，另亦可提升捷運使用運量。

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