陽明強化防疫 推「e-櫃台」服務

因應疫情帶來的交流限制，陽明（2609）以便利客戶角度出發，在現行數位化服務基礎下，進一步與國內銀行合作，推出陽明海運「e-櫃台」服務，將傳統的進出口作業進行數位轉型，原本需要臨櫃繳費、領單作業均可移至網路上利用系統化方式進行，有效提升客戶作業速度與時效性，更避免客戶與提供海運周邊服務夥伴相互接觸而感染的風險。

陽明表示，期待透過數位化創新服務為客戶創造更好的附加價值，也為台灣防疫管制而努力。持續關注客戶需求並在整體物流系統環節不斷創新以提供便捷的服務體驗是陽明海運持續追求的目標，故近年在數位服務不斷推陳出新；2017年推出LINE Chatbot，讓運送過程的各端使用者隨時可透過手機體驗，即時、方便的共享資訊，輕鬆追蹤貨櫃及船舶動態；隨即導入國內首例區塊鏈國際貿易概念驗證，透過區塊鏈技術的運用，成功加速海運及貿易融資流程。

2019年，在台灣率先推出「e-D/O(電子小提單服務)」，透過將Delivery Order (俗稱「小提單」)放在網路雲端，讓進口客戶自行下載，有效率將原本進口換單作業化繁為簡，更再針對領單與提貨地不同而需要往返的需求，加碼推出e-領憑(電子領憑)服務，藉由手機認證讓小提單可快速簡單的傳遞，有效提升客戶進口作業速度與時效性。

而2021年，鑒於疫情管制與分流上班造成的不便，陽明海運在既有e化服務基礎下，進一步推出「e-櫃台」服務，方便出口客戶透過陽明海運「出口預約平台」作業並利用匯款方式繳費，若為海運提單(Sea Waybill)，回覆通知的e-mail內會附上提單電子檔連結，可自行下載或視需要列印留存，同時亦會附上發票電子檔；進口客戶則先申請開通使用e-D/O服務後，到「進口預約平台」作業並利用匯款方式繳費完成後，即可取得電子小提單(e-D/O)與電子領單憑證，讓疫情期間需要居家或分流上班的客戶在遠端即可處理進、出口業務，節省紙本印刷與往返運送的成本。